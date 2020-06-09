影／頭份槍擊命案喬保護費引發？ 警：酒客消費起衝突

苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩派人馬槍戰，新竹市許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，全案上午宣告偵破，逮捕黃姓主嫌共6人到案，頭份警分局上午對外說明，強調全案因酒客消費糾紛及砸損店內設備引發，並非外傳喬保護費談判破引起，至於案情部分細節警方還在追查釐清。

頭份市街頭7日凌晨2點多傳出槍響，現場4人受傷送醫，其中40歲許男從下巴直穿頭部中了一槍，未穿褲子躺在一家頭份市東民一街PUB前，送醫急救仍不治，另有1名PUB店員右肩槍傷、2人受棍棒傷，傷勢無大礙，警方在現場找到1支改造手槍、1支空氣槍及9個空彈殼。

案發後，地方傳出因雙方舊怨談判破裂，且保護費喬不攏等才引發殺機，死者許姓男子在談判過程中疑遭行刑式槍殺，且遭對方以脫褲棄於店外的方式羞辱。

不過，警方調查另有原因。死者為新竹市許姓男子在頭份投資經營越南店，最近黃姓主嫌這邊人馬在越南店酒後與店家有衝突並在店內砸東西，許姓男子不滿打電話「嗆堵」黃姓主嫌，並相約到案發的PUB「輸贏」，導致槍擊命案。

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