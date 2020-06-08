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敦睦艦隊主官無重大疏失 高嘉濱陳道輝將復原職

4警遭殺傷暫無生命危險 徐國勇：不幸中大幸

中央社 / 高雄8日電

高雄楠梓警分局加昌派出所4名員警今下午配合衛生單位，將男子強制就醫，卻遭襲擊受傷，被民眾目擊。圖／翻攝臉書黑色豪門企業
高雄楠梓警分局加昌派出所4名員警今下午配合衛生單位，將男子強制就醫，卻遭襲擊受傷，被民眾目擊。圖／翻攝臉書黑色豪門企業
高雄4名員警今天協助疑精障男子強制就醫時遭對方殺傷，其中1名員警左下腹遭藍波刀刺傷，4人經送醫後暫無生命危險，內政部長徐國勇南下探視，請院方全力醫治，並表示是不幸中大幸。

4名員警被送往高雄海軍總醫院醫治，徐國勇南下慰問受傷員警及眷屬，腹部遭刺傷員警仍在開刀中，院方說明是傷及肌肉，幸未傷及臟器，徐國勇隨即轉知家屬並表示是不幸中大幸，也一再請院方全力醫治。

徐國勇表示，鐵路警察李承翰在列車上遭刺事件後，他找民間友人捐贈電擊槍，今年度也編預算要採購電擊槍，希望警政署加快採購進度。

高雄市警察局楠梓分局調查指出，這名47歲男子下午原本預定由高市衛生局人員陪同強制就醫，加昌派出所則派出4名員警會同前往男子的居住處執行強制就醫戒護勤務。男子有攻擊傾向，員警除配備手槍外還攜帶防彈盾牌及辣椒水等防護物品隨行。

不料，執勤員警及人員抵達男子住家門口時，這名男子的母親開門準備讓人員進入時，男子一度企圖逃脫，再轉頭跑進房間持預備好的藍波刀及鋁棒與警方對峙，員警見狀先以言語進行安撫。

警方表示，沒想到男子二話不說持藍波刀及鋁棒衝向員警，雖然員警立即以盾牌阻擋，再試圖推倒男子，但男子身材高大，且屋內狹窄，推擠過程中，1名員警左下腹遭刀子刺傷及另3名員警頭部及手部遭劃傷送醫。

事發時，1名員警開槍示警，隨後支援的警力獲報後在現場進行攻堅，再開一槍擊中男子手部，才順利逮捕男子後強制戒護就醫。

徐國勇 強制就醫 警察

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