快訊

韓國瑜堅持崗位不放鬆 晚間提前流出「畢業照」

台彩頭獎得主四特徵曝光！自選號碼用家人生日翻轉人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市7日槍擊命案死者遭脫褲 查4名關係人案情仍撲朔

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩幫人馬槍戰，許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，警方全力追緝開槍兇手中。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩幫人馬槍戰，許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，警方全力追緝開槍兇手中。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩幫人馬槍戰，許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，警方專案小組循線查到雙方在場4名關係人到案，但對過程、搏火原因等都眾說紛云，警方鎖定的開槍逞歹徒仍在逃，正全力追緝，進一步調查釐清案情。

苗栗縣頭份市街頭7日凌晨2點多傳出槍響，現場4人受傷送醫，其中，許男（40歲）從下巴直穿頭部中一槍，未穿褲子躺在一家PUB前，經送醫急救無效，另有1名PUB店員右肩槍傷，2名受棍棒傷，傷勢並無大礙，警方在現場找到1支改造手槍、1支空氣槍及9個空彈殼，懷疑發生過槍戰，及不排除許男遭行刑式槍殺。

案發後地方爆出因雙方舊怨談判破裂，或保護費喬不攏等傳聞，才引發殺機，警方低調不願證實，表示目前還在追查中，案情仍撲朔不明，正全力查緝主嫌到案。

苗栗縣

延伸閱讀

變電箱彩繪上身 苗栗街頭市容變美了

談判破裂火併 1人中槍爆頭亡

五楊高架延頭份 台北-新竹45分鐘

苗栗縣頭份市街頭凌晨傳槍響 2人槍傷1死1傷

相關新聞

頭份市7日槍擊命案死者遭脫褲 查4名關係人案情仍撲朔

苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩幫人馬槍戰，許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，警方專案小組循線查到雙方在場4名關係人到案，但對...

老婆不理他貼文亮刀揚言隨機砍人 檢依恐嚇公眾罪起訴

基隆市李姓男子今年5月間在臉書上傳手持西瓜刀照片，發文「我老婆都不理我，我很痛苦」、「等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意...

噴漆又恐嚇放火 謝和弦：想像鄭南榕燃燒自己照亮別人

藝人謝和弦爭議不斷，因吸食大麻到新店戒治所觀察勒戒，日前已完成勒戒重獲自由；他去年12月二度跑到中國時報大樓外噴漆，並在...

勒戒後首度公開現身 謝和弦鞠躬狂比「手指愛心」

藝人謝和弦爭議不斷，因吸食大麻到新店戒治所觀察勒戒，日前已完成勒戒重獲自由；他去年12月二度跑到中國時報大樓外噴漆，並在...

大馬歌手丘沁偉 吸毒被逮裝躁鬱

馬來西亞籍歌手丘沁偉去年十二月被查獲施用毒品安非他命，檢方聲請觀察勒戒、法院裁准，丘未到案遭通緝；警方本月五日逮捕他，解...

談判破裂火併 1人中槍爆頭亡

新竹、苗栗兩幫人馬昨天凌晨在苗栗縣頭份市一家PUB談判破裂，新竹幫許姓男子等人糾眾重回PUB時，雙方爆發鬥毆槍戰，許男被...

中警跟監運毒小蜜蜂 破獲13公斤毒咖啡逮8人

台中市第二警分局偵查隊在上月底執行緝毒專案，在西屯區黎明路查獲陳姓、王姓男子正在運送毒品，查獲20包毒咖啡包，檢警循線溯...

毒品買賣搶現金半山腰丟包2人 木工被判8年徒刑

從事木工的男子許志遠2018年間，和朋友林男籌劃洗劫買毒者，持刀在張男家裡恫嚇帶錢買毒的阿宏和居間介紹的阿猴，睡覺的張男...

影／台鐵自強號撞到人？ 嘉義站前緊急停車搜尋都未見人影

台鐵員林站傍晚才傳旅客在月台落軌；台鐵129次基隆開往枋寮的自強號列車，今天下午5點43分行經民雄、嘉義間東正線路段，就...

恐怖！一小時內兩起台鐵死傷事故 影響破萬人

一小時內兩起死傷事故！台鐵134次自強號，（屏東開往七堵，PP自強號），下午4時48分在員林站，月台上一名旅客不慎跌入路...

台鐵員林站女子墜月台遭撞亡 已恢復雙線行車

台鐵員林火車站今天下午4點48分有一名女子從月台跌落，遭134次北上自強號撞上，當場身亡，女子遺體在5點多已被移出來，恢復雙線行車...

又出事！台鐵民雄=嘉義間路人侵入路線遭自強號撞

又一件死傷事故！台鐵134次自強號，（屏東開往七堵，PP自強號），下午4時48分於員林站，月台上一名旅客不慎跌入路線被撞斃...

熱門新聞

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

讓黃捷委屈痛哭 法制局長：黃一副勝利者姿態

罵吳宗憲三字經挨告 館長出庭：我願意認罪、道歉

黃捷弔唁議長大哭原因曝光 高市法制局長怒嗆這句話

高雄4警強制病患送醫 遭刀刺肚破血流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。