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頭份市7日槍擊命案死者遭脫褲 查4名關係人案情仍撲朔
苗栗縣頭份市7日凌晨發生兩幫人馬槍戰，許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，警方專案小組循線查到雙方在場4名關係人到案，但對過程、搏火原因等都眾說紛云，警方鎖定的開槍逞歹徒仍在逃，正全力追緝，進一步調查釐清案情。
苗栗縣頭份市街頭7日凌晨2點多傳出槍響，現場4人受傷送醫，其中，許男（40歲）從下巴直穿頭部中一槍，未穿褲子躺在一家PUB前，經送醫急救無效，另有1名PUB店員右肩槍傷，2名受棍棒傷，傷勢並無大礙，警方在現場找到1支改造手槍、1支空氣槍及9個空彈殼，懷疑發生過槍戰，及不排除許男遭行刑式槍殺。
案發後地方爆出因雙方舊怨談判破裂，或保護費喬不攏等傳聞，才引發殺機，警方低調不願證實，表示目前還在追查中，案情仍撲朔不明，正全力查緝主嫌到案。
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