老婆不理他貼文亮刀揚言隨機砍人 檢依恐嚇公眾罪起訴

基隆市李男在臉書透露持刀砍人意圖，揚言當鄭捷第二。基隆地檢署偵結，依恐嚇公眾罪嫌將他起訴。圖／聯合報系資料照片 基隆市李姓男子今年5月間在臉書上傳手持西瓜刀照片，發文「我老婆都不理我，我很痛苦」、「等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了」，在網路引發討論。基隆地檢署偵結，依恐嚇公眾罪嫌將李起訴。

檢方起訴指出，30多歲李男5月5日下午4點多，到基隆市新豐街一間賣場購買西瓜刀，回到住處樓下騎樓，透過手機在臉書發文表示「我老婆都不理我……我很痛苦，也不跟我好好談，好好說」。

李還在貼文中說，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了」，並附一張不鏽鋼西瓜刀的封套照片。過不又在臉書貼文「要開始了！！遊戲開始」等文字，並附手持西瓜刀照片。

檢方指出，李男臉書朋友至少有277名朋友，他的貼文以加害生命、身體之事恐嚇公眾，使多數人觀看留言後心生畏懼，認定涉犯恐嚇公眾罪。

鄭捷在2014年5月21日下午，在台北捷運板南線在龍山寺站、江子翠站間，持刀砍殺乘客，造成4死22傷，被法院依殺人罪判處死刑定讞，2016年5月10日被槍決。