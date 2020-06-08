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越南逾期移工塞爆收容所 移民署：盼包機遣返

中央社 / 台北8日電

新冠肺炎疫情肆虐全球，越南3月中起鎖國停航，逾千名滯台的越籍逾期移工無法遣送，全台收容所逼近收容上限。移民署今天說，透過外交管道與越南協調，盼以包機遣返。

依入出國及移民法規定，遭警方或移民署查緝到案的逾期外籍人士送收容所後，應於15日內遣送出境。但由於越南自今年3月22日起鎖國停航，根據移民署書面統計資料顯示，近3個月平均查處越南籍失聯移工300餘人，讓目前收容且待遣送的越籍人數高達1000多人。

移民署今天表示，為避免失聯移工成為防疫破口，3月起推動「擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」鼓勵逾期者主動投案，自行到案且經查無其他違法行為者目前免收容。專案實施至今，共有800名越籍人士到案。

移民署國際及執法事務組組長張文秀告訴中央社記者，移民署在台北、高雄、宜蘭及南投等地設有收容所，各地收容量約在300至400人間，全台總收容量可達1323人，近幾個月的收容人數都達8成，並以越籍人士為大宗。

張文秀表示，因移民署近來積極將其他國籍的收容人遣返回國，全台收容人數仍維持在收容上限內；但對無法遣送的越南籍逾期移工，移民署會繼續透過外交部與越南政府協調，希望能安排包機或專機執行遣返。

由於入出國及移民法規定，收容人收容時間不得超過100天，移民署表示，若收容人受疫情影響而無法遣送出境，且未經法院裁定准予延長收容者，會以收容替代處分，請收容人找人具保或錢保，管控出境前動態。

移民署 越南 移工

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