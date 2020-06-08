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噴漆又恐嚇放火 謝和弦：想像鄭南榕燃燒自己照亮別人

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

謝和弦今在女友莉婭陪同下到法院開庭。記者林伯東／攝影
謝和弦今在女友莉婭陪同下到法院開庭。記者林伯東／攝影
藝人謝和弦爭議不斷，因吸食大麻到新店戒治所觀察勒戒，日前已完成勒戒重獲自由；他去年12月二度跑到中國時報大樓外噴漆，並在臉書寫下「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉」，被中時提告，檢方依公然侮辱恐嚇公眾罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決；台北地方法院今開庭，謝和弦在女友莉婭陪同下出庭。

謝和弦庭上指出，他承認全部犯罪，當初他在中時大樓噴漆「幹」字，之後去警局做筆錄，警察又硬留他一個小時，他因為躁鬱症的關係，「整個牙起來」，就又拿漆去噴中時的招牌，「我是針對蔡衍明，我對他不滿，非常不滿」。

法官問及為何噴漆後又在臉書發文要放火，謝和弦回應，「我是想像鄭南榕一樣，燃燒自己照亮別人」，他那時因為躁鬱症很嚴重，想要自焚，他知道會造成公眾恐慌，但「我沒有想要針對員工，我是針對蔡衍明」。

法官再問量刑意見、是否願意繳公益金或社會勞動及現況，謝和弦指出，「該怎麼判就怎麼判，我沒有意見」，當然希望法官再給他一次機會，因為他上周五才剛被放出來，也願意捐公益金或社會勞動。

他說，他在新北地院涉及傳染病防治法的案子尚未判決，「當時也是因躁鬱症發作，但我現在完全好了」。法官諭知候核辦。

庭後，謝和弦面對記者問現況，他說，他才剛出來不到一個禮拜，「謝謝大家，新歌的部分等新專輯出來就知道了」，現在一切都好，庭上也有認罪，「有做什麼就敢做敢當」，最後他上計程車前揮手、鞠躬致意。

謝和弦去年12月14日凌晨5時許到位於台北市萬華區的中國時報大樓噴漆髒話，被警方帶回派出所偵詢；但他做完筆錄後，同日11時許再度到中時大樓外噴漆，並在臉書上發文「哈囉，這次噴漆，下次就放火囉」。

中時事後提告，謝和弦聲稱，他不爽媒體亂寫才會去噴漆；檢方調查後認為，認定謝和弦涉犯公然侮辱及恐嚇公眾罪，將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

謝和弦去年到中時大樓噴漆挨告，今到台北地方法院出庭。記者林孟潔／攝影
謝和弦去年到中時大樓噴漆挨告，今到台北地方法院出庭。記者林孟潔／攝影

公然侮辱 恐嚇 蔡衍明

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