中警跟監運毒小蜜蜂 破獲13公斤毒咖啡逮8人

台中市第二警分局偵查隊在上月底執行緝毒專案，在西屯區黎明路查獲陳姓、王姓男子正在運送毒品，查獲20包毒咖啡包，檢警循線溯源4日持搜索票前往大里區逮人，帶回以施姓男子為首的販毒集團等6人，查獲50克k他命及13公斤的毒咖啡包，涉案施等8人遭毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押施等7名涉案人獲准，1女以15萬交保候傳。

台中市第二警分局偵查隊上月24日執行緝毒專案，沿途跟監陳姓、王姓男子的車輛，一路尾隨到西屯區青海南路、黎明路一帶時，趁兩人在進行毒品交易時，一舉查獲，現場查扣20包毒咖啡包，警方帶回二人後警詢，繼續追查來源，發現供貨的藏身在大里區的施姓男子（25歲），警方報請台中地檢署檢察官指揮後，4日收網抓人，帶回5男1女，並查扣1975包毒咖啡包（重約13公斤）以及50克k他命。

警方調查，施姓男子為首的販毒集團有分工，除了有運輸毒品的「小蜜蜂」，也有專人負責管理倉庫、記帳的工作，涉案施等8人在警詢時承認涉案，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方以有串滅證之虞，向台中地院聲押，其中施等7名男子裁定羈押禁見，另名女子以15萬元交保，全案將繼續溯源，追查毒品來源。

台中市第二警分局表示，警政署在上月底至本月初規劃的「第1波掃蕩校園及少年毒品專案」，除針對少年及學生之藥頭查緝外，更針對時下於學生及青少年間流行混合式新興毒品咖啡包加強掃蕩，專案期間查獲販賣毒品藥頭13名，並查扣各式毒品逾14公斤，達到及時阻斷毒品的供給鏈，在暑假前有效防制毒品流入市場。

第二警分局表示，民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮得知訊息後，認為分局同仁積極緝毒，對社會有正面意義，明天上午也將到分局頒發2萬元慰問金鼓勵。