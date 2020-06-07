毒品買賣搶現金半山腰丟包2人 木工被判8年徒刑

從事木工的男子許志遠2018年間，和朋友林男籌劃洗劫買毒者，持刀在張男家裡恫嚇帶錢買毒的阿宏和居間介紹的阿猴，睡覺的張男醒來後，持刀守住門口中途加入犯行，許等人搶走9萬元現金、金項鍊、手機等財物，用紙袋、衣服套住2人頭部，丟包山區。士林地方法院依3人攜帶凶器強盜罪，判處7年月至8年不等徒刑。全案可上訴。

判決指出，許透過阿猴（綽號）介紹阿宏（化名）買賣毒品安非他命，2018年7月4日雙方約好淡水面交，許藉此計畫要洗劫帶錢買毒的阿宏、阿猴。

許和林弘斌派人引導2人至張耀仁住處，命女生不能下車。許、林分別開車、騎車至張家，假稱毒品還沒到，要2人稍等，林這時拿著1把長刀1把短刀衝進房間，恫嚇「求財」，許見狀叫兩人跪下、不要亂動。

這時睡覺的張驚醒，許立即丟短刀給張，張隨即加入，持短刀手在門口，許搶下阿宏身上的金項鍊，阿宏、阿猴被林用刀柄毆打，身體多處挫傷、撕裂傷，阿猴還遭刀劃傷流血。

阿宏放棄抵抗時，女友恰巧打電話詢問，遭威脅不能抗拒的他只能回答「沒事，快好了」。許指示張，拿著阿宏的車鑰匙給屋外的女友，並從另一台車上取走阿猴的手機進屋。

許在張的房間，喝令阿宏交出買毒現金、佩戴的手表等，及手機，還拍下證件威脅「不得報警」，再指示張找紙袋、衣服，分別蓋住阿宏、阿猴頭部，許、林壓著2人上車，丟包在半山腰。

阿宏、阿猴依照指示，在許、林離開後，才取下紙袋、衣服，找路人問路，返回張男住家外。阿宏隨即跟女友說「被搶了」，立即就醫並報案。阿猴當時因通緝身分不敢驗傷報案。

許辯稱，透過阿猴介紹，要用13萬向阿宏買安非他命250克，當時現金不夠再等人拿錢來，等待過程向阿猴討賭債，鬧得不愉快就打起來，「沒有人拿刀」，也沒有搶金項鍊、手機，更沒有丟包。

林辯稱，沒人拿刀，是阿猴拿玻璃杯丟許，張醒後來才罵幹嘛在他家打架，所以就搭許的車離開，機車停在張家。張則辯稱，睡覺醒來，他們打得亂七八糟，就翻臉趕他們出去，有出去跟一個女生拿車鑰匙。

合議庭指出，阿宏、阿猴對於被打、強取財物、丟包過程證述一致，且兩人的女友也證實張走出來交鑰匙、拿手機，阿宏情侶金項鍊不見、身上的貨款9萬也沒了。

合議庭認為，許、林謀議強盜犯行，持刀實施強盜取財，張在房內睡覺醒來後，中途加入持刀守住門口，阿宏才放棄抵抗，認定3人攜帶凶器強盜取財。許、林、張犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，分別判處8年、7年8月、7年6月徒刑。

另判決指出，許在2015年間，租車1天後竟不還車，遭租車公司提告侵占，2個月後借車給陳男，陳行駛在國道上遭警方攔查，車子被查扣後，許遭租車公司索討車損和租金。

許藉此2度向陳男恐嚇取財，「這條錢沒拿出來，你也不用離開」，並找來張男、黃男逼簽本票、借據，共30餘萬元。陳男被恫嚇後，還被帶往板橋地下錢莊借款，陳坐在機車後座時，假藉鑰匙掉落，要求停車，衝進路旁的到消防隊報案。案情曝光，最後許賠償陳6萬元，達成和解。

許男因阿俊（化名）未清償積欠的債務，2018年1月間，找來黃男、江男、林男，撬開阿俊住處大門，進屋恫嚇「必須一起走，否則讓你死」，阿俊心生畏懼只能跟著離開，過程中緊抓1鐵窗欄杆，不願一同前去，轉而向住在1樓的舅舅求救報警，許等人見狀徒手、拿掃把毆打阿俊，並烙狠話「明天還會再來」。

除了加重強盜罪，許犯恐嚇取財、強制、剝奪他人行動自由罪，應執行有期徒刑8月，可易科罰金。第二度對陳男恐嚇取財罪，則判處8月徒刑。