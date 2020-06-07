大馬歌手丘沁偉吸毒被逮裝躁鬱 送勒戒觀察

有「暖聲熊男」之稱的馬來西亞籍歌手丘沁偉，去年12月因施用毒品安非他命遭逮，士林地檢署向法院聲請觀察勒戒，法院裁定獲准，但丘未到案遭通緝，6月5日警方在朋友家逮捕丘，丘在地檢署稱有躁鬱症需要就醫，但經一番折騰，醫院認為沒事，直接送往勒戒。

據悉，旅居台灣的歌手29歲丘沁偉，曾被控因拖欠MV錢，他出面坦承有每月還款，也指出遭受網路霸凌長達1年。去年12月，丘因持有安非他命吸食器被抓，驗尿後呈現陽性反應，證實曾施用安非他命。

檢方認為，丘初犯向法院聲請裁定觀察勒戒，法院也裁定入勒戒處所觀察，最多不超過2個月，期間若沒有繼續施用毒品傾向，檢方就能以不起訴處分，或不付審理。

丘沁偉卻遲遲不到案執行，檢方日前發布通緝，警方循線在６月5日下午持搜索票在朋友家逮捕丘。曾經體重破百，如今約剩70多公斤的丘，卻一直說被陷害，因通緝身分被送到地檢署後，又吵著說身體不適，有焦慮、躁鬱傾向，需要到醫院治療。