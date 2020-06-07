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笑氣致死頻傳 開趴常見物…她吸了變機器人

聯合報 / 記者張裕珍曾健祐高宇震／桃園報導

笑氣成為年輕人開趴助興熱門用品，桃市府衛生局不定時配合警方稽查作業。圖／桃園市衛生局提供
笑氣成為年輕人開趴助興熱門用品，桃市府衛生局不定時配合警方稽查作業。圖／桃園市衛生局提供

笑氣未納入毒品管制，吸食頂多罰錢了事，加上取得容易、成癮性低，成為時下開趴助興常見之物，不時傳出間接害命案例。桃園警方去年查獲吸食笑氣共一一二件，但今年才到五月底就已查獲九十九件，成長幅度驚人，凸顯笑氣氾濫隱憂，檢警都盼法令修改，正視笑氣危害問題。

去年底桃園一名少女和友人到汽車旅館，共同吸食新興毒品與笑氣後暴斃，警方因此加強查緝，將笑氣併入掃黑、取締毒品專案掃蕩，不到半年就抓到近百件吸食笑氣案件，包括汽旅開趴、個案施用，溯源清查販賣業者等。

警方表示，笑氣未列法定毒品，吸食者只能用社維法裁罰，可處三日以下拘留或一萬八千元以下罰金，但罰錢嚇阻效果不彰，且販賣、購買也無法可管。

有業者多用「氣體行」、「瓦斯行」名義販售笑氣，一個鋼瓶市價約一千元，業者還會提供外送，警方曾攔查過整輛廂型車載滿廿至卅支笑氣鋼瓶。

資深員警解釋，單吸笑氣致死案例不多，加上吸食較無成癮性，常是搭配混合毒品、新興毒品交互施用才暴斃，但濫用笑氣恐傷害中樞、造成精神異常，常見有人邊開車邊吸，結果恍神撞車，衍生類似酒駕的公共危險刑責。

衛福部桃園醫院神經科主治醫師江俊宜說，吸食笑氣將傷害造血及神經系統功能，常出現肢體麻木、四肢無力，甚至幾乎完全無法行走。聯新國際醫院神經內科醫師陳文郁曾遇過一名女患者，穿著迷你裙、高跟鞋來就診，這名女患者有一雙美腿，但走路卻像機器人。

毒品 患者 醫師

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