聽新聞
test
0:00 / 0:00
笑氣致死頻傳 開趴常見物…她吸了變機器人
笑氣未納入毒品管制，吸食頂多罰錢了事，加上取得容易、成癮性低，成為時下開趴助興常見之物，不時傳出間接害命案例。桃園警方去年查獲吸食笑氣共一一二件，但今年才到五月底就已查獲九十九件，成長幅度驚人，凸顯笑氣氾濫隱憂，檢警都盼法令修改，正視笑氣危害問題。
去年底桃園一名少女和友人到汽車旅館，共同吸食新興毒品與笑氣後暴斃，警方因此加強查緝，將笑氣併入掃黑、取締毒品專案掃蕩，不到半年就抓到近百件吸食笑氣案件，包括汽旅開趴、個案施用，溯源清查販賣業者等。
警方表示，笑氣未列法定毒品，吸食者只能用社維法裁罰，可處三日以下拘留或一萬八千元以下罰金，但罰錢嚇阻效果不彰，且販賣、購買也無法可管。
有業者多用「氣體行」、「瓦斯行」名義販售笑氣，一個鋼瓶市價約一千元，業者還會提供外送，警方曾攔查過整輛廂型車載滿廿至卅支笑氣鋼瓶。
資深員警解釋，單吸笑氣致死案例不多，加上吸食較無成癮性，常是搭配混合毒品、新興毒品交互施用才暴斃，但濫用笑氣恐傷害中樞、造成精神異常，常見有人邊開車邊吸，結果恍神撞車，衍生類似酒駕的公共危險刑責。
衛福部桃園醫院神經科主治醫師江俊宜說，吸食笑氣將傷害造血及神經系統功能，常出現肢體麻木、四肢無力，甚至幾乎完全無法行走。聯新國際醫院神經內科醫師陳文郁曾遇過一名女患者，穿著迷你裙、高跟鞋來就診，這名女患者有一雙美腿，但走路卻像機器人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言