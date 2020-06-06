4度販售安毒給2友人 男子罹思覺失調症獲緩刑
王姓男子去年7月19日至8月1日間，4度販賣安非他命給吳姓及陳姓兩名友人，每次收取1000元，經警對他實施通訊監察，並持搜索票到住處查扣手機而查獲，台南地院合議庭認王一時失慮而觸法，販售毒品對象及數量不多，且罹思覺失調症，現實判斷力差、社會功能明顯下降，判他應執行2年徒刑，緩刑5年，接受法治教育4場次及提供120小時義務勞務。檢方不服已上訴。
檢方認為，王販毒過程，可知其犯罪時的智識與社會功能應與常人無異，不能僅以他經診斷患有忘想型思覺失調症的身心狀況，即對他從輕量刑或率爾援引刑法第59條規定減輕其刑。
合議庭認為，王雖犯4 次販賣第二級毒品罪，然販賣對象僅朋友2人，且每次販賣毒品數量均約1000元，相較於專門大量走私進口或長期販賣毒品之「大盤」、「中盤」等毒梟而言，對於社會秩序與國民健康的危害程度尚非至鉅，販賣所得也非鉅額。
且王並無前科紀錄，應係一時失慮而觸法，在主、客觀上惡性，均難以與中盤、大盤毒梟等同視之。他在偵、審過程中始終坦認犯行，深具悔意，依法給予刑度減輕。
合議庭審酌，王自2014年12月15日至精神科診所就診，即診斷患有妄想型思覺失調症，現實判斷力差、社會功能明顯下降，需長期治療，目前仍持續治療中，兼衡其智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，認王販賣第二級毒品，共4罪，各處1年9月徒刑，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程4場次，及提供120小時義務勞務。
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