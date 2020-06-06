僅為3000元工程款糾紛 男子持改造槍托打傷建商吃官司

40歲呂姓工人前年因地磚工程，與陳姓建商發生工程款糾紛，呂認對方少付3000元，以LINE傳送改造手槍照片，及「我一定讓你跪下」等訊息恐嚇陳，約定在安南區某宮廟前談判，呂夥同20歲吳姓男子持改造槍彈到場，亮槍要陪同陳同行2員工先閃開，陳掏錢時因手機鈴響不慎掉落地面，惹怒呂持槍托敲頭致子彈擊發，經檢方起訴，呂、吳2人被判刑。

台南地院合議庭認呂共同犯非法寄藏可發射子彈具有殺傷力槍枝罪，處3年2月徒刑，併科罰金3萬元符；又犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑；又共同犯強制罪，處5月徒刑；又犯傷害罪，處3月徒刑。另吳共同犯非法寄藏可發射子彈具有殺傷力槍枝罪，處3年2月徒刑，併科罰金3萬元；又共同犯強制罪，處4月徒刑。

檢警調查，吳、呂前年8月17日下午3時，受友人委託，代為保管具殺傷力的改造手槍1支及具殺傷力子彈6顆、不具殺傷力子彈2顆、長彈匣1個，藏放在租屋處內。

呂因與陳姓建商之間的工程款糾紛，前年8月19日凌晨2時34分經LINE通訊軟體傳送改造手槍照片給陳，「你當我吃菜的沒關係，我還有長的」、「我一定讓你跪下」等訊息，令陳心生畏懼。

8月20日下午1時57分，以LINE通話相約下午3時在安南區某宮廟處理工程款項糾紛，由吳駕駛轎車搭載呂前往赴約。

呂、吳到場後，呂見陳一旁尚有2名員工，即自隨身背包內取出改造手槍，並將槍口朝向2員工方向，要求2人先行離開，待2人離開跑向對面公園後，呂經吳勸說先將槍先收回背包內，向陳追討工程款項3000元。

陳心生畏懼，欲拿取款項交給呂之際，適陳手機響起，欲自背包拿取手機及款項時，致背包內現金4、5000元鈔票掉落至地上，呂見狀認對方故意將錢丟在地上，趁陳彎腰撿拾掉落現金之際，自背包內再次取出改造手槍，以槍托毆打其頭部，致陳受有頭部撕裂傷3公分，並因此觸動手槍擊發子彈，呂撿拾地上現金3000元後離開現場。

經員工見陳遭毆傷而報警處理，員警同日晚間循線前往租屋處，呂下樓時被警攔查，吳隨即將改造手槍、子彈等裝入袋內，翻牆至鄰居陽台後，躲藏在頂樓，經警得屋主同意後前往頂樓，當場逮捕吳。

呂坦承不諱。吳辯稱，他只是陪呂一同前往，他以為呂帶槍只是要防身用，而且當時他有阻止呂拿槍出來。