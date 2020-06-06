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口罩惡煞光天化日入屋砍人 花蓮警方3小時內火速逮捕

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，2小時半內逮到凶手。圖／警方提供
花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，2小時半內逮到凶手。圖／警方提供

4名男子今天上午10時許戴口罩持刀棒闖入花蓮市區一間工程行，砍傷屋內葉姓、王姓兩名男子後逃逸，花蓮警方組成專案小組偵緝，趕在4人逃到縣外前，下午1時10分，在花蓮南區豐濱鄉長虹橋附近攔下人車逮捕，依殺人未遂、傷害等罪嫌偵辦。

年約20歲的譚姓凶嫌落網後供稱，因先前曾與王姓被害人曾發生口角衝突，還被砸車，心生不滿才會率眾尋仇，詳細案情警方仍在調查釐清。

這起持刀傷人案發生在今天上午10時40分，4名凶神惡煞戴著口罩，分持刀械棍棒及辣椒水闖入國聯二路一處工程行行凶，雙方一路扭打到屋外，王姓及葉姓兩名男子被砍傷，葉姓男子右手肩膀和手背有刀傷，王姓男子背部中刀，傷勢較重，兩人都沒有生命危險。

犯嫌行凶後駕車沿台11線往台東方向逃逸，花蓮警方掌握車號持續追緝，在靠近花東交界處的花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近，將人車攔下，在短短2小時半內火速逮到凶手，依殺人未遂、傷害偵辦。

花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，火速在下午逮到凶手。記者王燕華／攝影
花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，火速在下午逮到凶手。記者王燕華／攝影
花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，火速在下午逮到凶手。記者王燕華／攝影
花蓮市國聯二路一店家今天遭人闖入砍傷，警方封鎖現場調查，火速在下午逮到凶手。記者王燕華／攝影

4名口罩男今天上午在花蓮市國聯二路入屋砍人，遭警方逮捕。圖／警方提供
4名口罩男今天上午在花蓮市國聯二路入屋砍人，遭警方逮捕。圖／警方提供
4名口罩男今天上午在花蓮市國聯二路入屋砍人，遭警方逮捕。圖／警方提供
4名口罩男今天上午在花蓮市國聯二路入屋砍人，遭警方逮捕。圖／警方提供

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