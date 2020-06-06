聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市刑警莊貽麟屢破大案 獲選全國模範警察
台中市警六分局偵查隊偵查佐莊貽麟，從警10年來屢破獲毒品、槍械等危害社會的重大案件，治安維護有卓越貢獻，獲選今年第56屆全國模範警察。莊員已婚育有2子，獲任職護理師的妻子支持，得以全心投入維護治安工作，當選全國模範警察的消息傳回家裡，妻兒感到十分驕傲。
36歲的莊貽麟畢業於中台醫護科技大學，就學期間與妻子相識，原本畢業要從事醫檢師，因同學邀約一起報考警察特考，因緣際會下轉投警職，結訓分發新北市警局新店分局擔任警員，3個月後借調偵查隊開啟刑事生涯，2015年調至台中市警六分局，細心認真的工作態度，讓同事及長官均稱讚不已，工作表現也呈現在亮眼的成績單上。
莊貽麟踏實認真的辦案精神，攢下豐富的經驗，從小案件慢慢發展，耐心成了破大案的契機；莊印象中最經典的案件，從1件毒品相當少量的線索開始追查，經過3個多月跟監蒐證，發現對象突然買了10多支棍棒，疑似要火拼，同時跟監查出隱身處所，一舉查獲嫌犯持有制式衝鋒槍等多把槍枝之重大刑案。
莊得知獲選全國模範警察時覺得相當驚訝，表示他只是專注在將案件辦好，感謝妻子的支持讓他無後顧之憂，未來也會秉持一貫的工作態度，繼續為治安打拼；分局長盧廷彰表示對莊員獲獎感到與有榮焉的同時，也不捨其辦案時，總是以隊為家的拚勁，叮囑莊戮力從公之餘，也要多多陪伴及照顧默默支持自己的家人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言