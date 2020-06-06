台中市刑警莊貽麟屢破大案 獲選全國模範警察

台中市警六分局偵查隊偵查佐莊貽麟，從警10年來屢破獲毒品、槍械等危害社會的重大案件，治安維護有卓越貢獻，獲選今年第56屆全國模範警察。莊員已婚育有2子，獲任職護理師的妻子支持，得以全心投入維護治安工作，當選全國模範警察的消息傳回家裡，妻兒感到十分驕傲。

36歲的莊貽麟畢業於中台醫護科技大學，就學期間與妻子相識，原本畢業要從事醫檢師，因同學邀約一起報考警察特考，因緣際會下轉投警職，結訓分發新北市警局新店分局擔任警員，3個月後借調偵查隊開啟刑事生涯，2015年調至台中市警六分局，細心認真的工作態度，讓同事及長官均稱讚不已，工作表現也呈現在亮眼的成績單上。

莊貽麟踏實認真的辦案精神，攢下豐富的經驗，從小案件慢慢發展，耐心成了破大案的契機；莊印象中最經典的案件，從1件毒品相當少量的線索開始追查，經過3個多月跟監蒐證，發現對象突然買了10多支棍棒，疑似要火拼，同時跟監查出隱身處所，一舉查獲嫌犯持有制式衝鋒槍等多把槍枝之重大刑案。