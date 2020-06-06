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追債結怨遭砸店 男又中槍傷右腿
宜蘭縣一名胡姓人力派遣業者上月廿六日疑因討債引糾紛，遭人砸店砸車與開槍，昨天再遭人聚眾槍擊，打傷右大腿，警方兩小時逮捕十名嫌犯，警詢後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾脅迫等罪，移送宜蘭地檢署偵辦。
宜蘭縣長林姿妙昨天在縣議會接受質詢時宣示「暴力零容忍」，指示警察局即日起擴大臨檢，宜蘭縣警察局指出，將透過擴大臨檢、快打部隊等，針對暴力犯罪等不法強勢執法。
宜蘭縣警察局羅東分局昨天上午接獲報案，指冬山鄉冬山路五段有人被開槍打傷，員警趕赴現場，發現除一輛轎車被砸毀，胡姓男駕駛（卅一歲）遭開槍，右大腿中彈，緊急送醫救治。
警方追查，胡男上月底借貸許姓（廿四歲）與簡姓（廿二歲）男子廿萬元，兩人還款七萬元，胡多次催討，引發許與簡不滿，聚眾砸店、砸車與開槍，當時雙方起衝突，因此結怨。
警方調查，許與簡昨天夥同另外八名友人，總共十人，分乘三輛轎車，找胡男尋事，一行人在冬山路五段遇到胡男，上前攔阻，胡男在混亂中被槍擊，右大腿中彈，嫌犯分頭逃逸，胡男送醫急救後，無生命危險。
案發後，羅東警察分局與刑警大隊組成專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經調閱監視器，鎖定可疑人士，案發後兩小時將十人查緝到案。
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