桃園地檢票選主任出爐 睽違10多年有望再出現首派

桃園地檢署今舉辦推薦主任檢察官排序票選，今年僅4名候選人，創歷年來新低，內部人認為因環境長期艱困造成人力斷層，下午6點開票，由49期呂象吾拿下72票奪得第一，有望成為近10多年再有「首派」主任人選，依序二、三、四排序為陳淑蓉、葉益發，吳佳美，名單將上交由法務部長圈選。

桃園地檢今年票選採1人3票、票票等值，一早就陸續有檢察官到場投票，下午6點準時開票，桃檢總共111名檢察官有103人投票，僅8人未投，下午6點準時開票，多名同仁紛紛到場關心票選結果，最終由呂象吾拔得頭籌。

呂象吾是北大法研所畢業，司法官訓練所49期結業，辦案風格細膩沉穩，個性隨和大方、支援專案不推辭，在署內人緣極佳，頗受年輕一輩檢察官支持，因去年派升主任至48期，呂今票選第一，有望成為桃檢近10多年來再度首派，被視為長期艱困地區一大振奮。

呂也曾任法務部刑法研修小組成員，公訴組蒞過洪仲丘案，相驗吳敦義隨扈兒撞死女大生案時查獲警界包庇醜聞，另偵辦敏盛醫院割器官詐健保費案、台灣巴斯夫員工遭挖角營業秘密案，近期最矚目則是桃市前經發局長朱松偉貪汙案。

陳淑蓉東吳法律系及社會系畢業、司法官訓練所47期結業，擔任檢審委員期間，針對桃檢人力、案件比例懸殊，長期艱困向法務部發聲，另指揮軍人運毒案獲安居緝毒有功人員，並偵辦警政署警務正勾結馬伕強索保護費，乩童賣苦藤粉害信徒爆肝死亡案，近期市議員舒翠玲涉詐助理費偵辦中。

葉益發警大法研所畢業、司法官訓練所45期結業，歷任肅貪、軍法、重大、緝毒及婦幼專組，曾破獲竹聯幫勾結航空站倉儲運毒、洗藥集團，獲2座法眼明察獎，另偵辦台商成大陸間諜吸收調查官、國防大學少校採購弊案，及慈湖潑漆案、變態老闆剃光女童頭性侵案、市議員張運炳買票案。

吳佳美是台大法律系法學組畢業、司法官訓練所46期結業，早期在婦幼專組偵辦多起恐怖情人、家暴、狼父性侵女兒及人口販運案件，辦案細膩兼具耐心，用偵辦技巧讓性侵被害人說出實情，外勤相驗從腐敗遺體查出遭親屬遺棄悲劇，近期則指揮破獲工廠私賣38萬片口罩大賺2000萬案。