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影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀

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影／駕駛闖紅燈拒攔查衝撞員警 警雙腿骨折開刀中

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員(51歲)，今天上午10時許，在大甲區新美街與永順街口攔查一輛違規的休旅車時，休旅車駕駛不服攔查，直接衝撞警員，休旅車隨後駕車逃逸，警員因右臀骨及左小腿骨折送醫，目前正開刀治療中。據了解，衝撞警員的休旅車駕駛李男為毒品列管人口，今天下午1時許逮捕李男，衝撞警員原因還在釐清中。

今天上午10時許，休旅車駕駛李男行經大甲區光明路與五福街口時因闖紅燈，遭林姓警員攔查，但李男未停車，於新美街與永順街口因該處治喪設置路障，欲迴轉逃逸，竟直經撞倒林姓警員後，隨後駕車加速逃逸，附近民眾聽見撞擊聲響出來查看，發現警員及巡邏機車倒地趕緊報案。警方接獲通報後立即圍捕李男，今天下午1時許於大安區逮捕李男。

台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員(51歲)，今天上午10時許，在大甲區區新美街與永順巷口攔查一輛違規的休旅車時，休旅車駕駛不服攔查，直接衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝
台中市警局大甲分局大甲派出所林姓警員(51歲)，今天上午10時許，在大甲區區新美街與永順巷口攔查一輛違規的休旅車時，休旅車駕駛不服攔查，直接衝撞警員，造成警員骨折送醫。記者余采瀅／翻攝

休旅車 毒品 骨折

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