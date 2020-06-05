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討債開槍被通緝跑半年 被逮稱天氣太熱晚點入監

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子因討債朝騎樓開槍被判刑，未入監執行遭發布通緝，躲藏半年，刑事局列為重要逃犯，昨天查獲他，他稱最近天氣太熱，打算下月再報到服刑。

警方調查，前年3月，一名少年在新北市中和區中正路某超商前遭刺傷，犯嫌朝騎樓開1槍示威，案發後張姓男子（24歲）帶槍投案，兩名同夥也被逮。

張因槍擊、毒品、妨害自由等案，去年底被判刑1年8月，他未入監服刑，不斷更換住處躲警察，今年1月被發布通緝。

刑事局偵一大隊第二隊追查，鎖定他住新北三重區一棟套房大樓，昨天前往逮捕他，詢後解送新北地檢署歸案。

刑事局最近加強查緝槍砲、毒品、詐欺等重要通緝犯，該隊另外追查同樣在中和犯下槍擊案被通緝的陳姓男子（24歲）。

據調查，2017年7月，陳酒後在安和路對空鳴槍1發，當時他就讀北部某科技大學，案發當天被逮，去年上半年被判刑3年2月，他未入監，今年2月被發布通緝。

警方查出他在新北永和區租套房，昨天趁他與女友出門時控制行動，他稱有詐欺、組織犯罪案件要出庭，希望跑完法院才服刑，警詢後解送新北地檢署歸案。

張姓男子因討債開槍被判刑，未入監遭發布通緝，刑事局列為重要逃犯查獲他。記者李奕昕／翻攝
張姓男子因討債開槍被判刑，未入監遭發布通緝，刑事局列為重要逃犯查獲他。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子酒後在街頭對空鳴槍被判刑，未入監遭發布通緝，刑事局列為重要逃犯查獲他。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子酒後在街頭對空鳴槍被判刑，未入監遭發布通緝，刑事局列為重要逃犯查獲他。記者李奕昕／翻攝

通緝 毒品

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