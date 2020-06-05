聽新聞
test
0:00 / 0:00
討債開槍被通緝跑半年 被逮稱天氣太熱晚點入監
張姓男子因討債朝騎樓開槍被判刑，未入監執行遭發布通緝，躲藏半年，刑事局列為重要逃犯，昨天查獲他，他稱最近天氣太熱，打算下月再報到服刑。
警方調查，前年3月，一名少年在新北市中和區中正路某超商前遭刺傷，犯嫌朝騎樓開1槍示威，案發後張姓男子（24歲）帶槍投案，兩名同夥也被逮。
張因槍擊、毒品、妨害自由等案，去年底被判刑1年8月，他未入監服刑，不斷更換住處躲警察，今年1月被發布通緝。
刑事局偵一大隊第二隊追查，鎖定他住新北三重區一棟套房大樓，昨天前往逮捕他，詢後解送新北地檢署歸案。
刑事局最近加強查緝槍砲、毒品、詐欺等重要通緝犯，該隊另外追查同樣在中和犯下槍擊案被通緝的陳姓男子（24歲）。
據調查，2017年7月，陳酒後在安和路對空鳴槍1發，當時他就讀北部某科技大學，案發當天被逮，去年上半年被判刑3年2月，他未入監，今年2月被發布通緝。
警方查出他在新北永和區租套房，昨天趁他與女友出門時控制行動，他稱有詐欺、組織犯罪案件要出庭，希望跑完法院才服刑，警詢後解送新北地檢署歸案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言