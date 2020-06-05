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殉職鐵路警李承翰父辭世 司法院提供必要協助

中央社 / 台北5日電

鐵路警察李承翰的父親李增文昨天死亡。司法院今天聲明，同感哀悼，李父生前以被害人家屬聲請訴訟參與，司法院將持續密切關注，並提醒所屬機關提供必要協助。

司法院聲明指出，將於15日邀集法務部、內政部及衛生福利部、審、檢、辯方及專家學者就完善司法精神鑑定制度進行研商，另為兼顧精神障礙者的訴訟權益與社會安全防護的需求，並已研擬成立「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」，研討包括刑事訴訟法就監護處分的配套制度等相關議題。

司法院指出，為完善相關刑事監護制度，立法委員已提案修正刑法延長監護期間及建立鑑定評估機制，並提案修正刑事訴訟法建置判決時，一併宣告先執行監護處分等制度，司法院樂觀其成，未來並將於立法院審議時積極參與，盼能儘速完成修法，以完善及強化現有監護制度。

司法院表示，期待精神衛生法有關社區強制治療、強制住院等制度，可以全面落實，以利前期即能有效預防憾事發生；同時，司法院為共同建構完整的社會安全網，使有精神障礙情形被告不致漏接，已於4月30日函請各級法院處理刑事案件，如被告疑有精神衛生法所定精神疾病情形，認有必要時，應即通知當地直轄市、縣（市）政府，依精神衛生法妥處。

殺人 警察 思覺失調症

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