基隆3天查獲11把長短改造手槍 小烏茲、MP9戰術衝鋒槍

基隆市刑大5月底到6月初，3天查獲3件改造槍枝案，共逮捕徐男等4人，查扣11把長短改造手槍，其中有一把是可在5秒內射完彈匣內26發子彈威力驚人的「小烏茲」，還有一把是精確度高可單手使用的MP9戰術衝鋒槍，嫌犯都供稱槍枝是買來的，警方訊後都依違反槍砲罪嫌送辦，並將槍枝送驗，追查上游來源。

基隆市刑事警察大隊3月間接獲線報，有男子涉嫌改造持用槍枝並涉嫌販賣一、二級毒品，大隊長張文源指示偵三隊及科技偵查隊組成專案小組，積極展開調查蒐證及監控，報請基隆及士林地檢署偵辦。

專案小組分別在5月27、28，6月2日查獲3起槍枝案件，3件不同案，分別在基隆市中正區及仁愛區、新北市汐止區逮捕徐姓、陳姓、李姓、潘姓等4名男子，3天內查獲總計11枝各式長短槍、子彈16顆、霰彈18顆等。

警方說，陳男持有改造長槍成品4枝、改造槍管半成品1枝、改槍工具及鋼珠彈藥1批」；徐男持有改造長槍2枝、短槍4枝、子彈11顆、霰彈槍子彈18顆及膛線刀、鑽頭、彈簧等大批改槍工具」；李男及潘男涉嫌販賣一、二級毒品並持有非法改造手槍1枝、子彈5顆等。

張文源說，上月立法院三讀通過修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，槍砲定義增訂「制式或非制式」，將具殺傷力各式槍砲，不分非制式(改造)與制式，刑責均相同，基隆市加強力打擊非法槍械集團。

基隆3天查獲11把長短改造手槍，有小烏茲、MP9戰術衝鋒槍等。記者游明煌／翻攝