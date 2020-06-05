李承翰父抱憾驟逝 台鐵局：公理正義未得彰顯

李承翰的父親李增文。本報資料照片 鐵路警察李承翰因公殉職，他的父親李增文昨天胃出血，抱憾驟逝。台鐵局臉書「交通部臺灣鐵路管理局 TRA」表示，公理正義總有撥雲見日的一天，台鐵局和鐵路警察站在一起。

「交通部臺灣鐵路管理局 TRA」表示，一位英勇無私的員警，保護乘客犧牲生命，我們哀痛；一紙令人不解的司法判決，我們遺憾，公理正義未得彰顯，傷心老父愕然猝逝。

「交通部臺灣鐵路管理局 TRA」說，去年7月鐵路警察李承翰，遭逃票鄭男刺殺不幸身亡，而今年4月嘉義地院以鄭姓嫌犯患有思覺失調症判處無罪。公理正義總有撥雲見日的一天，台鐵局和鐵路警察站在一起，R.I.P.。