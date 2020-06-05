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李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母痛哭：他是鬱卒、失志

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李承翰父急救回來恐成植物人 家屬忍痛放手

中央社 / 嘉義市5日電

鐵路警察李承翰父親李增文（前左）因嚴重胃出血，送醫急救不治。 中央社
鐵路警察李承翰父親李增文（前左）因嚴重胃出血，送醫急救不治。 中央社
鐵路警察李承翰被刺死案，被告一審被判無罪，受到打擊的李承翰父親李增文心裡更加鬱悶，昨天他因嚴重胃出血急救，即使救回來，也可能成植物人，最後家屬只能忍痛放手。

嘉義市芳草里長劉丙伍與李承翰父母李增文、張秀珍擁有多年交情，因自李承翰因公殉職後，只剩李增文、張秀珍兩老在家，劉丙伍都會予以協助，他說，昨天上午因李增文身體不適，駕車協助送醫掛急診。

劉丙伍直到下午4時多打電話給張秀珍，卻被告知李增文已經往生。劉丙伍說，李增文到急診治療，就吐2次血，立即進一步檢查，發現胃部嚴重內出血，胃內幾乎都是血；張秀珍轉述醫生說法，如果真的救回來的話，也會變成植物人，最後家屬只能忍痛放手。

劉丙伍指出，李增文經歷兒子李承翰被刺死案，就鬱鬱寡歡，心裡話又不講出來，長久以來，不滿情緒都悶在心中，身體原本就不太好的他，當然會悶出病痛來；且一審被告遭判無罪，對李承翰父母又是一次重重打擊，個性木訥的李增文幾乎食不下咽。

劉丙伍說，透過張秀珍轉述，在李承翰死後，李增文就更加封閉，身體病痛也都強忍下來，在被告一審被無罪，對他們是第2次打擊傷害，讓心情原本就放不開是李增文更加鬱悶，他胃痛問題持續存在，日前有好一點，不料，昨天病痛加劇就醫，卻為時已晚，令人遺憾。

劉丙伍表示，李家家境小康，李增文、張秀珍夫妻都很勤儉，平日還會從事家庭手工補貼家用。李增文個性溫和、好相處，不僅是好爸爸，更是好丈夫。

李承翰姊姊指出，父親身體本來就不太好，在弟弟案件一審判無罪後，父親的心情就更差，他最近身體又不舒服，但就是不願就醫，想不到這樣就走了。

植物人 警察

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