漁光島等不到重機情侶… 攝影師知真相心碎 暖舉圓最後心願

攝影師貼出已設計好的分鏡稿，遺憾無法為重機情侶拍攝美照。 圖／翻攝自Dcard

日前有對情侶各自騎一台重機出遊，卻在行經新北市板橋環河西路時，因為一輛預拌水泥車違規左轉，讓這對情侶命喪輪下。更令人不捨的是，他們早與攝影師約好隔日在漁光島拍攝情侶照，此憾事讓即將替兩人拍照的攝影師不禁落淚：「連見面都還沒見到，就直接再也不能見了，希望你們都能在另個世界過得快樂些。」

一位攝影師在Dcard分享心情文，開頭就以遺憾的口吻寫著「你們到了嗎」，並難過這句話再也沒有回音。該攝影師先前曾在社群媒體上徵情侶拍照，立刻有個女孩傳訊報名，語氣可愛的表示「自備男友」，並透露她和男友都喜歡騎車。他提到，雙方在溝通拍攝想法時非常愉快，且在對話中就能看出對拍攝的期待，最後約定好6月2日約在漁光島拍攝。

為了達到最佳效果，攝影師在拍攝前特地花時間尋找重機照片，並構思各種拍攝視角，構圖畫面也早已準備好，滿心期待能夠拍出心中的畫面。當發現攝影日恰好是個大晴天，他立刻興奮地傳訊息給女方「今天天氣超好，你們超幸運」，然而女方卻都沒有任何回應，直到約定時間攝影師再次傳訊問「你們到了嗎」，仍然毫無音訊，當然也沒有等到人。

攝影師表示，他曾一度以為被對方惡意放鴿子，但心裡卻一直覺得對方不是這種人，後來發現女方的手機已超過一天未上線，感到不太對勁，便私訊男方想了解情況，沒想到收到自稱是「姐姐」的人，告訴他兩人因為一起車禍過世，這才讓他想起曾看到「重機情侶撞擊違規左轉水泥車」的新聞，讓攝影師鼻酸的說：「原來我一直在漁光島等候的你們，就在前一天已經離開了。」

這段故事讓不少網友相當不捨，「震驚到我不知道該說什麼欸」、「看了好難過，分鏡跟焦段都準備這麼用心，太可惜了，願逝者安息」，也有網友建議原PO可以利用自身專業，將兩人後製修圖在漁光島中，幫他們完成未達的心願。

後來攝影師再度更新文章並分享一張照片，只見照片中兩台重機停在海邊，一對情侶牽著手朝海邊走去，畫面美好，同時以情侶的口吻說「我們到了」，並問「剛剛和攝影師拍完了我們想要的照片，大家覺得好看嗎」，要大家別再擔心，他們會過得很好且謝謝大家的祝福。原來攝影師採納了網友建議，與情侶檔的家人聯繫取得兩人照片，P圖完成他們的心願。