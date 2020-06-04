澄清課本未教學生吸毒雜交 教長潘文忠挨告獲不起訴

「168周報」翁姓總編輯不滿教育部臉書粉專於去年7月間，發文指名呼籲「停止散播惡意性平教育假消息」，認為是貶損其專業形象，提告教育部長潘文忠涉妨害名譽罪。台北地檢署查出發文者並非潘本人，且內容僅是澄清，沒貶損對方主觀上犯意，今不起訴。

檢方調查，去年6月22日「168周報」以頭版標題「課本教學生吸毒雜交」刊出政黨「宗教聯盟」主席朱武獻投書的調查報告，報導內容指出教育部審定課本內容有不當同性戀者網站，甚至直指課本教學生「吸毒不要吸太多」，而遭到教育部向警政署檢舉。

朱武獻被依警方依違反社會秩序維護法，函送台北地院新店簡易庭。法院認為朱所投書內容並非沒有依據，因課本中呈現的網址，的確曾可經過層層連結到不適當網站，因此裁定不罰。

7月10日，教育部臉書專頁，以「168周報」當期封面作為附圖發文，澄清並未透過課本教導學生吸毒、雜交，同時呼籲停止散播惡意性平教育假消息，而被翁姓總編輯認為貶損該報媒體形象，提告潘文忠涉妨害名譽罪嫌。

檢方發文函詢教育部、調閱健康教育課本等文件後，認為教育部粉專發文是為澄清，沒妨害名譽主觀上犯意，且該篇澄清文雖為教育部所發，但內容是由各司處統整訊息再轉由臉書小編公開貼文，而非潘文忠本人所為。