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詐團幕後藏鏡人口袋滿滿 購買藍寶堅尼及豪宅屋8戶被訴
台籍詐團在北歐拉脫維亞設立3個詐騙機房，向大陸人民詐財3億餘元，3年前110名機房成員被押解回台後被起訴，檢察官從落網成員及搜索查扣資料，查出男子黃重嘉、朱振岳是幕後金主，台中地檢署今天依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪起訴黃、朱。
詐團成員於2017年3月至8月，在拉脫維亞設立3個機房，經治安單位查獲台籍成員110人，分多批押解回台，檢方查出詐團成員分別向大陸、香港、澳門地區民眾詐財共3億餘元，台中地檢署檢察官分別予以起訴。
檢察官黃嘉生查出，詐團長期在台灣假借經營高級名貴超跑進口買賣的貿易公司、及推銷生技產品的生技公司為幌子，實則用來掩飾跨境詐騙機房所需資金及隱匿詐欺所得洗錢金流。
檢察官從落網嫌犯，以及相關證據，查出幕後金主之一是黃重嘉，他於去年底逃亡菲律賓，又打算持假護照逃往他國，經我國治安人員查獲，押解回台歸案，並聲請羈押獲准。
檢方查出，黃重嘉等詐團為隱匿犯罪所得，而洗錢購置的雙橡園豪宅預售屋8戶（已繳款3000多萬）、藍寶堅尼超跑（拍賣1200萬）、以及名下土地，檢察官向法院聲請查扣價值約5000萬元。
金主黃重嘉所購Aventador LP 700-4超跑藍寶堅尼，新車市價為2538萬元，扣案車是2014年出廠，鑑價後以1100萬為起標價，經競標喊價，數度拉抬，最後由許姓男子以1200萬元拍定。
此外，檢察官根據部分詐團成員指證，認朱振岳涉嫌重大，到他的公司搜索扣到機房成員護照等物，並從入出境資料，發現他曾去拉脫維亞看當地環境，遂予以起訴。另一個機房金主是劉昱青、陳怡憲已被判刑。
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