影／雲林警查毒意外見犯嫌兄持改造槍枝 兄弟同時落網

55歲楊姓男子因與藥腳進行毒品交易，被警方循線查獲，起出不到1公克的一、二級海洛因，4公克安非他命及分裝袋、電子磅秤。未料警方在楊男住處查辦時，在現場又查獲到楊男的59歲哥哥持有改造槍枝，2男由警方帶回偵辦，弟弟收押，哥哥則無保請回候傳。

有毒品前科的55歲楊男，被警方起獲擁有一、二級海洛因、安非他命、分裝袋、電子磅秤，警方查獲楊男的毒品量雖不大，但查出有7名藥腳專門跟楊男買毒品。楊男坦承不諱，除自己吸食毒品，也有對外販賣。

因弟弟涉入毒品案，警方在楊男住家查辦的時候，竟在衣櫃查獲到3把槍枝，59歲楊男供稱，先前與朋友一起打獵，對槍枝產生好奇，於是上網向玩具槍廠商以每支約8000千元的價格購買操作槍，再花3000元買槍管，自行學習改造成具有殺傷力的槍枝，他坦承共擁7支改造手槍、子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個及行動電話1支等相關證物，改造後尚未對外販售，也未試過槍。

警方指出，立法院於5月22日三讀通過修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，「槍砲」定義增加「制式或非制式」文字，爾後持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，刑度提高為5年以上有期徒刑；另「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」，持有、販售等行為皆會加重罰鍰，最高為250萬元；若是將模擬槍改造成可發射金屬或子彈，但不具殺傷力者，罰鍰則提高至30萬元。