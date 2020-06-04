快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

影／雲林警查毒意外見犯嫌兄持改造槍枝 兄弟同時落網

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

55歲楊姓男子因與藥腳進行毒品交易，被警方循線查獲，起出不到1公克的一、二級海洛因，4公克安非他命及分裝袋、電子磅秤。未料警方在楊男住處查辦時，在現場又查獲到楊男的59歲哥哥持有改造槍枝，2男由警方帶回偵辦，弟弟收押，哥哥則無保請回候傳。

有毒品前科的55歲楊男，被警方起獲擁有一、二級海洛因、安非他命、分裝袋、電子磅秤，警方查獲楊男的毒品量雖不大，但查出有7名藥腳專門跟楊男買毒品。楊男坦承不諱，除自己吸食毒品，也有對外販賣。

因弟弟涉入毒品案，警方在楊男住家查辦的時候，竟在衣櫃查獲到3把槍枝，59歲楊男供稱，先前與朋友一起打獵，對槍枝產生好奇，於是上網向玩具槍廠商以每支約8000千元的價格購買操作槍，再花3000元買槍管，自行學習改造成具有殺傷力的槍枝，他坦承共擁7支改造手槍、子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個及行動電話1支等相關證物，改造後尚未對外販售，也未試過槍。

警方指出，立法院於5月22日三讀通過修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，「槍砲」定義增加「制式或非制式」文字，爾後持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，刑度提高為5年以上有期徒刑；另「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」，持有、販售等行為皆會加重罰鍰，最高為250萬元；若是將模擬槍改造成可發射金屬或子彈，但不具殺傷力者，罰鍰則提高至30萬元。

警方表示，涉案的楊姓兄弟，弟弟收押，哥哥則無保請回候傳。另外循線查到的7位藥腳也一併移送雲林地檢署偵辦。

警方循線查獲55歲楊姓男子涉入毒品案，未料在楊男住處查辦時，在現場又查獲到楊男59歲哥哥持有改造槍枝，2男由警方帶回偵辦，弟弟收押，哥哥則無保請回候傳。記者陳苡葳／攝影
警方循線查獲55歲楊姓男子涉入毒品案，未料在楊男住處查辦時，在現場又查獲到楊男59歲哥哥持有改造槍枝，2男由警方帶回偵辦，弟弟收押，哥哥則無保請回候傳。記者陳苡葳／攝影
59歲楊男坦承擁7支改造手槍，改造後尚未對外販售，也未試過槍。記者陳苡葳／攝影
59歲楊男坦承擁7支改造手槍，改造後尚未對外販售，也未試過槍。記者陳苡葳／攝影

毒品 槍枝 立法院

延伸閱讀

暑假前警方查獲11萬包毒咖啡 學者：混毒易誘惑年輕人

影／雲林縣府招商引資 設置斗南冷鏈物流廠

振興草嶺觀光 雲林、南投再聯手

BB彈射擊路人 涉案人落網竟稱「好玩」

相關新聞

影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

台中市烏日區某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每...

影／雲林警查毒意外見犯嫌兄持改造槍枝 兄弟同時落網

55歲楊姓男子因與藥腳進行毒品交易，被警方循線查獲，起出不到1公克的一、二級海洛因，4公克安非他命及分裝袋、電子磅秤。未...

面膜工廠當掩護 口罩國家隊另闢產線私售口罩牟利

新冠肺炎疫情引爆「口罩之亂」，政府1月底下令全面徵收國內醫用口罩，台中一家被徵用的口罩工廠，利用旗下生產面膜工廠當掩護，...

夫妻撞開警車想逃 被警射到爆胎

楊姓女子與陳姓丈夫因毒品案件被警方鎖定追查，昨天凌晨兩人一出門上車，一見警方，陳姓丈夫即開車衝撞警車逃逸，三名員警朝車輪...

製毒師透天厝 搜出11萬包毒咖啡

賴姓男子涉嫌在嘉義市一棟透天厝分裝毒品咖啡包後販賣，警方前天搜索拘提他，起獲市價逾五千萬元的十一萬餘包毒咖啡，為近年少見...

中信 成立毒癮防制中心

法務部統計，台灣近十年來毒癮犯再犯機率高達百分之卅六點六，為解決毒品戒癮問題，中國信託反毒教育基金會與台師大昨天宣布成立...

學運被告方仰寧辯無罪：我在「守」行政院的1百多支槍

2014年「太陽花」學運學運份子從立法院轉進行政院，彰化縣警察局長、前台北市警中正一分局長方仰寧被民眾自訴殺人未遂等罪；...

愛女遭男友幫助自殺 母泣：我就是這麼可憐

電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃...

學運濺血挨告 王卓鈞：沒人說過「限時驅離」

2014年爆發的「太陽花」學運行政院「323」驅離風波濺血，時任警政署長的王卓鈞被20多名民眾自訴殺人未遂、重傷未遂、傷...

不解太陽花學生拒對話 馬英九：除非你想把國家搞垮

台北地院審理「太陽花」學運民告官殺人未遂自訴案，今天以被告傳喚前總統馬英九出庭。馬英九說，法律明訂行政院是集會遊行禁制區...

律師赴黑山共和國為詐團辯護 檢追查6億餘贓款下落

詐團在南歐黑山共和國（蒙特內哥羅）設機房，向2千多名大陸人民詐財6億餘元，檢方查出92名詐團成員在蒙國落網後，律師遠赴蒙...

暑假前警方查獲11萬包毒咖啡 學者：混毒易誘惑年輕人

台灣高檢署緝毒專案，嘉義地檢署指揮嘉義縣警察局刑大與嘉義市警局，昨天在嘉市查獲11萬包毒咖啡，逮捕主嫌賴姓男子，賴男供稱...

熱門新聞

煞不住！載運鋼樑工程車碰撞機車 8旬翁傷重不治

桃園老闆發不出薪水 為付員工薪資竟持刀搶加油站

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪被判刑 將解職入獄

輾死朱高正酒醉兒被起訴 他也輾死醉漢卻沒事

女空服員被拍性愛影片 請新男友幫忙移除還被恐嚇

韓國瑜夫婦挨批「貪、混」 韓粉護航罵「混蛋」吃刑責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。