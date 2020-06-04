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影／國家隊口罩工廠私下囤積 每片10元出售70萬片牟利

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市烏日區某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫療用口罩以9至10元對外哄抬價格出售，已先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元，經警查獲將林姓倉管等6人移送法辦，林姓倉管40萬交保、謝姓業務經理60萬交保，其餘4人請回。

刑事局偵查第六大隊第五隊員警，於5月2日在台中市大雅區某倉庫查獲囤積販賣醫療用口罩49萬片，研判上游必有相當生產規模口罩工廠提供貨源，往上手追查。

警方經近1個月溯源追查，鎖定國家隊工廠中市烏日區某醫材公司，涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫用口罩以9元、10元對外哄抬價格販售。

這家醫材公司於疫情爆發被政府徵收口罩後，陸續租用達7處倉庫，作為囤積或轉運非法醫療用口罩處所，並於南投縣埔里鎮設立地下工廠，躲避警方追查，將生產過程打掉或被退貨之NG口罩回收再加工修補後出貨。

檢察官張富鈞於5月29日，指揮警方持法院搜索票前往該公司相關工廠及倉庫等11處所執行搜索，當場查扣醫療用口罩逾18萬片、瑕疵口罩3000多個、半成品1萬多個及新台幣15萬元。

警方依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，將該公司林姓倉管等6人移送法辦，檢察官訊後命林姓倉管以40萬交保、謝姓業務經理20萬交保，其餘作業員及業務員4人請回。

台中市某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫療用口罩以9至10元對外哄抬價格出售，已先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元。記者白錫鏗／攝影
台中市某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫療用口罩以9至10元對外哄抬價格出售，已先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元。記者白錫鏗／攝影
台中市某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫療用口罩以9至10元對外哄抬價格出售，已先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元。記者白錫鏗／攝影
台中市某醫材有限公司在新冠肺炎期間，被政府徵收製作醫療口罩，業者涉嫌生產囤積醫療用口罩後，再以另一家公司名義，將每片醫療用口罩以9至10元對外哄抬價格出售，已先後出售70萬片口罩，牟利500多萬元。記者白錫鏗／攝影

口罩 醫材

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