舞姐赤裸自21樓墜樓 身體破碎當場死亡

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

在舞廳上班的廖姓女子昨天全身赤裸，自租處大樓墜樓，墜地時身體破碎，散落樓旁的通道，當場死亡。警方了解，廖女墜樓前6小時，男友才剛離開她住處，懷疑感情出問題才結束自己的生命。檢方今天相驗後，已將遺體交由家屬善後。

據了解，23歲的廖姓女子獨自在高雄市新興區某大樓租屋，昨天清晨6點多，全身未著衣服，自21樓租處墜樓，墜落大樓旁的公共空間防火通道，身體支離破碎，不堪入目。

警方據報趕到大樓案發地，問出廖姓女子身分，進入廖女的租屋，發現桌上還放有些許毒品，但未留遺書，不過廖女在屋內牆上，貼著寫來勉勵自己的「努力上班」的字帖。

警方調閱大樓監視器畫面，發現廖女的男友在前天晚間11點多去找廖女，約1小時後，在昨天凌晨零點20分左右離去，隔6小時後，廖女墜樓，懷疑發生感情問題，廖女才自殺。

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高雄1女子疑與男友發生感情問題，赤裸自大樓墜樓死亡。圖／ingimage
高雄1女子疑與男友發生感情問題，赤裸自大樓墜樓死亡。圖／ingimage

毒品

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