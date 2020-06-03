舞姐赤裸自21樓墜樓 身體破碎當場死亡
在舞廳上班的廖姓女子昨天全身赤裸，自租處大樓墜樓，墜地時身體破碎，散落樓旁的通道，當場死亡。警方了解，廖女墜樓前6小時，男友才剛離開她住處，懷疑感情出問題才結束自己的生命。檢方今天相驗後，已將遺體交由家屬善後。
據了解，23歲的廖姓女子獨自在高雄市新興區某大樓租屋，昨天清晨6點多，全身未著衣服，自21樓租處墜樓，墜落大樓旁的公共空間防火通道，身體支離破碎，不堪入目。
警方據報趕到大樓案發地，問出廖姓女子身分，進入廖女的租屋，發現桌上還放有些許毒品，但未留遺書，不過廖女在屋內牆上，貼著寫來勉勵自己的「努力上班」的字帖。
警方調閱大樓監視器畫面，發現廖女的男友在前天晚間11點多去找廖女，約1小時後，在昨天凌晨零點20分左右離去，隔6小時後，廖女墜樓，懷疑發生感情問題，廖女才自殺。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言