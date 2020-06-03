愛女遭男友幫助自殺 母泣：我就是這麼可憐

電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，台灣高等法院今行準備程序，王的雙親依新制聲請訴訟參與，王母向法官說「你曾說最可憐我，事實上『我就是這麼可憐』」，只盼求真相。

杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院判決書指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

承辦的士檢女檢察官認為事無蹊蹺，處分杜不起訴，被害家屬聲請再議，訴苦女檢的認知和救人無數的警、消看法都不一樣；檢察長認為這名女檢無法體會不熟稔法律的老百姓的民瘼，接手續偵的另名女檢朝幫助自殺罪查辦，士院一審以該罪判杜2年8月徒刑。

今天開庭時，王父以訴訟參與人的身分表示，杜弘宇到醫院時，體內的一氧化碳濃度為10%，但在救護車上卻表示「沒有不適」、拒絕高壓氧治療，而過去的報章上也報導吸菸者血液中的一氧化碳含量可高達10%以上，況且杜在榮總自述每日抽1包菸、已抽了7年。

王父說，自己也有抽菸，為此特地自費到台大新竹分院檢測，自己的濃度也達6.8%，認為杜還沒用高壓氧治療，體內就已有10%濃度，根本就沒有吸到燒炭所產生的一氧化碳。

雖然王姓夫妻聲請訴訟參與，但明顯對法庭運作不熟，法官建議他們可以看德國電影「罪人的控訴」以了解訴訟參與的進行，但提醒我國非參照德制。王父希望能「聲請」法師高大成當鑑定人，依規定，聲請仍須由檢察官提起。公訴檢察官表示，雖然法醫研究所已函覆高院疑點，還是希望法醫到庭說明疑義，例如解剖時未於胃內發現殘餘錠劑或明顯粉末，極可能已經水與胃酸溶解、吸收，但沒說明要多少水才能溶解12顆安眠藥。

對於王家人一直想請高大成鑑定，法官表示合議庭會再評議，但實際的作法應是訴訟參與人請高給予意見，在詰問法醫時能提問專業問題。而王家人不斷認為杜預謀殺人，法官也不厭其煩地解釋「一審沒判謀為同死啊！」。

王母強調杜弘宇對她的傷害永遠不會磨滅，她只是求真相而已，上次開庭時希望能「演練一遍」，杜的律師卻說「這樣會死人」，辯詞顯然矛盾，指是因杜生炭火，女兒才死亡。王父質疑女兒的遺書上怎會有杜的署押，不排除女兒遭脅迫；但遺書已佚失。高院定7月23日上午10點審理。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )