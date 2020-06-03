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陽明山租豪宅種大麻 警逮王嫌送辦

中央社 / 台北3日電

北市退役軍人王男在夜店購買大麻種子，透過網路自學並於陽明山租借百坪豪宅栽種大麻，並意圖販售。刑事局獲報後深入追查，5月底持搜索票逮補王男，依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，4月接獲通報，指出42歲王姓男子涉嫌在陽明山區承租兩層樓高的百坪透天豪宅栽種大麻，並發展為大麻工廠規模，意圖加以販售。

警方循線追查，在掌握不法事證後，於5月28日持搜索票至陽明山仰德大道的透天豪宅搜索，在王男房間內查獲大麻活株81株、市值約新台幣7萬2000元的乾燥大麻成品40克，還有電子磅秤、烘乾設備等製麻工具。

據了解，王男因不適應軍旅生活而申請退役，目前無業，和從事珠寶業的姊姊共住在陽明山豪宅，且每月以10萬元承租，同住家人並不知道相關栽種大麻情事。

王男到案後供稱，他今年3月在北市夜店向不明男子購得大麻種子，並透過網路學習「水耕法」及「土耕法」等栽種技術，經過培植與不斷分株，種植的大麻植株高大茂盛。

初步清查，王男尚無販售大麻行為，全案詢後依涉違反毒品危害防制條例解送士林地檢署偵辦。

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