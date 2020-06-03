暑假前警方查獲11萬包毒咖啡 學者：混毒易誘惑年輕人

台灣高檢署緝毒專案，嘉義地檢署指揮嘉義縣警察局刑大與嘉義市警局，昨天在嘉市查獲11萬包毒咖啡，逮捕主嫌賴姓男子，賴男供稱毒咖啡成份是Ｋ他命，但警方篩檢只有微量Ｋ他命成份，疑混合其他毒品，將送刑事警察局檢驗。

警方調查，賴男是製毒師傅，用專業機械工具製作混合毒咖啡，11萬包毒咖啡包及各類果汁粉分裝數十箱，市價超過5000萬元，賴男供稱販售各地盤商，警方追查毒品原料來源及販售去向。

毒品咖啡包在校園、夜店流行，毒害年輕人、學生，放暑假前，檢警及時查獲11萬包毒咖啡包，讓青少年免於毒品危害。嘉義縣衛生局說，108年全縣查緝1級毒品185公克，2級毒品2萬2518公克；3級毒品7661公克。

中正大學犯罪研究中心去年到監獄訪談5名毒販，發現毒咖啡包具低風險、低門檻、多型態特質，容易混入食品使用，極易讓未碰毒年輕人 吸食上癮，又毒咖啡包價格便宜、包裝時尚，很容易被年輕人接受，

研究團隊2014年起針對高雄、台中和新北市國、高中職學校，連續3年每年調查2200名學生，發現學生使用K他命者比率最高，但使用毒品混合包等新興毒品比率逐年增加，前年吸食混用毒品致死即達45人，

毒咖啡包多混三、四級毒品刑度，不如販售一、二級毒品，研究團隊 建議加重販賣混合毒品包刑度，致人於死刑度也應加重。研究發現毒品原料如卡西酮多是從國外輸入，背後有組織操控，新興毒品與幫派犯罪組織關聯密切，可從加強查緝幫派圍事特種行業著手。