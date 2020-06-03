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朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

影／台北醫美診所用違法儀器 超音波探頭打上萬發牟利

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市中山區知名醫美診所遭人檢舉，涉嫌使用未經衛福部核准許可的醫療儀器、醫美產品，刑事局中打在今年2月間獲報後，展開蒐證，全案在上月中旬收網，帶回該醫美診所實際負責人謝姓男子，查扣音波拉提超音波儀器、探頭、皮膚植入劑等贓證物，初估市價超過千萬。經查，原廠超音波儀器探頭只能打2400發就需更換，但謝違法輸入使用的探頭改造到1萬發，藉此牟取暴利，全案依違反藥事法移送高雄地檢署後，檢方命謝以20萬交保。

據查，謝姓男子（37歲）是台北市中山區民生東路一段知名醫美診所的實際負責人，今年2月間，刑事局中打第二隊接獲檢舉，謝的診所疑似使用非法輸入的醫療針劑、醫美儀器，刑事局隨即報請高雄地檢署檢察官毛麗雅指揮，由刑事局、保二總隊刑大偵一隊、新北市海山警分局、中山警分局、高雄市苓雅警分局組成專案小組，全案經多月蒐證後，5月14日前往新北三重、台北中山、高雄苓雅等地搜索，查扣音波拉提超音波儀器、探頭、皮膚植入劑、胎盤劑等高價醫 美劣禁藥及不良醫療器材，另也查扣謝使用的進口保時捷轎車。

經查，合法輸入的音波拉提超音波儀器每台要價250萬至300萬間，但未經衛福部核可的水貨僅需半價，而該儀器使用的探頭，依規定只能使用2400發，但謝以程式將探頭改造，一個探頭可打至1萬發，通常消費者前往醫美診所使用該儀器進行臉部的拉提，一次治療會需要600發至800發，價格約4.2萬至6.4萬元間，原廠探頭在使用2400發後就需要回收更換，但謝的探頭卻可使用到1萬發，藉此牟取不法利益，同時也可能造成消費者權益受損，或在治療過程中受害。

謝姓男子在警詢時避重就輕，辯稱不知產品是非法輸入，也沒有交代非法輸入的醫美儀器、產品來源，全案依違反藥事法罪移送高雄地檢署後，檢方命謝以20萬交保。

刑事局中打第二隊呼籲，愛美是天性， 但消費者使用醫美相關療程前，仍應充分了解所使用產品資訊，在施作所使用醫美儀器、皮膚植入劑、肉毒桿菌或玻尿酸等侵入性或非侵入性的產品前，務必請診所醫師提供醫美儀器及施打藥劑完 整包裝，檢視是否有經衛福部許可證明的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，並在施打前錄影自保，以免施打到醫美劣禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。（影片受訪者為刑事局中打第二隊長徐名谷）

刑事局中打第二隊在上月中旬帶回台北市中山區醫美診所的謝姓負責人，並依違反藥事法罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊在上月中旬帶回台北市中山區醫美診所的謝姓負責人，並依違反藥事法罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的儀器等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的探頭等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣音波拉提的探頭等贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣相關贓證物。記者陳宏睿／攝影
謝姓男子在台北市中山區經營的醫美診所，涉嫌使用非法輸入的醫療產品、醫美儀器，刑事局中打第二隊循線查獲，並查扣相關贓證物。記者陳宏睿／攝影

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