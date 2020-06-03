影／台北醫美診所用違法儀器 超音波探頭打上萬發牟利
台北市中山區知名醫美診所遭人檢舉，涉嫌使用未經衛福部核准許可的醫療儀器、醫美產品，刑事局中打在今年2月間獲報後，展開蒐證，全案在上月中旬收網，帶回該醫美診所實際負責人謝姓男子，查扣音波拉提超音波儀器、探頭、皮膚植入劑等贓證物，初估市價超過千萬。經查，原廠超音波儀器探頭只能打2400發就需更換，但謝違法輸入使用的探頭改造到1萬發，藉此牟取暴利，全案依違反藥事法移送高雄地檢署後，檢方命謝以20萬交保。
據查，謝姓男子（37歲）是台北市中山區民生東路一段知名醫美診所的實際負責人，今年2月間，刑事局中打第二隊接獲檢舉，謝的診所疑似使用非法輸入的醫療針劑、醫美儀器，刑事局隨即報請高雄地檢署檢察官毛麗雅指揮，由刑事局、保二總隊刑大偵一隊、新北市海山警分局、中山警分局、高雄市苓雅警分局組成專案小組，全案經多月蒐證後，5月14日前往新北三重、台北中山、高雄苓雅等地搜索，查扣音波拉提超音波儀器、探頭、皮膚植入劑、胎盤劑等高價醫 美劣禁藥及不良醫療器材，另也查扣謝使用的進口保時捷轎車。
經查，合法輸入的音波拉提超音波儀器每台要價250萬至300萬間，但未經衛福部核可的水貨僅需半價，而該儀器使用的探頭，依規定只能使用2400發，但謝以程式將探頭改造，一個探頭可打至1萬發，通常消費者前往醫美診所使用該儀器進行臉部的拉提，一次治療會需要600發至800發，價格約4.2萬至6.4萬元間，原廠探頭在使用2400發後就需要回收更換，但謝的探頭卻可使用到1萬發，藉此牟取不法利益，同時也可能造成消費者權益受損，或在治療過程中受害。
謝姓男子在警詢時避重就輕，辯稱不知產品是非法輸入，也沒有交代非法輸入的醫美儀器、產品來源，全案依違反藥事法罪移送高雄地檢署後，檢方命謝以20萬交保。
刑事局中打第二隊呼籲，愛美是天性， 但消費者使用醫美相關療程前，仍應充分了解所使用產品資訊，在施作所使用醫美儀器、皮膚植入劑、肉毒桿菌或玻尿酸等侵入性或非侵入性的產品前，務必請診所醫師提供醫美儀器及施打藥劑完 整包裝，檢視是否有經衛福部許可證明的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，並在施打前錄影自保，以免施打到醫美劣禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。（影片受訪者為刑事局中打第二隊長徐名谷）
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