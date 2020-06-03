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11萬包毒咖啡！嘉義市透天厝查獲毒咖啡分裝廠警偵訊中
嘉義縣刑大丶嘉義市警局第一分局等單位，昨天兵分多路，在嘉義市友忠路某透天厝，查獲11萬餘包毒咖啡包，市價超過5000萬，是近年破獲數量最大毒咖啡包案，主嫌賴男被帶回縣刑大偵訊中，警循線持續追查製丶販毒咖啡包嫌疑人。
嘉義警方日前報請嘉義地檢署檢察官指揮，偵辦毒咖啡包販賣案，發現嘉義某幫派近期毒咖啡包交易熱絡，多個據點每天都有數萬到10餘萬元交易金額，毒嫌在多個毒品販售點，將1包成本數十元毒咖啡包以市價300到500元賣出丶獲利驚人，販毒者都以名車代步，警方昨天下午兵分多路同步查緝。
據了解，本案主嫌賴姓男子等人在多處租屋丶製作毒咖啡包，友忠路為倉庫，現場製毒咖啡研磨丶封口機等工具齊全，除了咖啡粉還有多種水果粉調味原料，研判毒嫌除製作毒咖啡包，也可能涉嫌將俗稱「喵喵」毒品摻入各種水果粉中。
近年國內毒咖啡包盛行，嘉義市去年11月即逮捕運毒的劉男起出1萬餘包毒咖啡包，嘉義縣警方上個月也破獲毒咖啡包製毒工廠，因摻有PMMA強力搖頭丸的毒咖啡包致死率極高，許多毒品都被摻入不同飲品賣給青少年，甚至流入校園，查毒為近年警方偵查重點。
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