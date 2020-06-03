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影／新警用防彈背心終於發下來了 員警喜孜孜

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

警政署採購警用防彈背心，去年因未通過驗收，遲遲未發，今天新的警用防彈背心，已配撥到各縣市警局派出所，員警試穿喜孜孜，說感覺「多了一層保護」。

警政署在6年前大批採購的警用防彈背心，去年底使用效期到期，去年2月警政署分批採購新防彈背心，前2批送去美國接受3A級抗彈測試未通過，無法驗收，警方回收逾期防彈背心後，因庫存未逾期的防彈背心不足，員警使用防彈背心出現「空窗期」，警方只得從使用率較低的單位，調用效期內的防彈背心，但數量仍不夠，只好把警用防彈背心由「個人裝備」改列「共同裝備」。

警政署緊急採購新的警用防彈背心，加上去年第一批採購案的數量，總計1萬3378件，昨天分送各縣市，今天新的警用防彈背心，終於配發到各派出所，高雄市共獲撥發1219件新防彈背心。據警方表示，去年的第二批、第三批警用防彈背心採購案，可望6月完成驗收，7、8月再撥給各縣市局。

新警用防彈背心已通過美國國家司法委員會3A級防彈測試，重量比舊防彈背心減輕約300公克，可抵擋9釐米子彈及44麥格農手槍包覆式中空彈頭。

員警今天試穿新警用防彈背心，發現防彈背心兩側原本只以束帶貼緊，新背心兩側則增加成片魔鬼沾束帶，裡面還增加4顆暗扣，穿起來更服貼，像多層保護作用。

警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所。記者林保光／攝影
警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所。記者林保光／攝影
警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所，兩側增加魔鬼沾束帶及暗扣，穿起來更服貼。記者林保光／攝影
警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所，兩側增加魔鬼沾束帶及暗扣，穿起來更服貼。記者林保光／攝影
警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所，員警試穿覺得更服貼。記者林保光／攝影
警政署新採購警用防彈背心今天配發到各縣市警局派出所，員警試穿覺得更服貼。記者林保光／攝影

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