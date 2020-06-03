不滿餐廳店員態度差 北市公館商圈男刺傷兩人遭起訴

一名40多歲郭姓男子今年4月間到台北市公館商圈一家義大利麵餐館用餐，因嫌對方口氣與態度不佳，竟拿玩具槍恐嚇老闆，再持彈簧刀刺傷兩名男店員。台北地檢署複訊後聲押獲准，調查後今依殺人未遂、恐嚇、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪將他起訴。

檢警調查，今年4月5日晚間7時許，郭男到公館商圈一家義大利麵餐館用餐，與20多歲男店員發生口角，他用餐完畢走出店外先跑去PUMA買鞋，逛了一圈心裡仍對稍早男店員服務態度有怒火，再繞回去餐館叫老闆回頭，接著掏出玩具槍朝老闆頭部按板機。

20多歲男店員見狀趕緊報警並追出去門外關切，豈料，郭男拿出隨身的彈簧刀朝對方胸腹部揮舞，當場刺中男店員橫隔膜。鄰近店家、民眾紛紛圍觀，其中一間男店員見義勇為上前欲制止，也被郭男刺中腹部，血流如注。

餐館及其他顧客趕緊向警方報案，並將店員送醫救治。先被刺傷的男店員送醫後，因氣血胸、橫隔膜遭刺穿而有生命危險，當晚緊急開刀入住加護病房，另名男店員則無大礙，縫數針包紮後當晚隨即出院。

檢警在郭男身上查獲玩具槍、彈簧刀及另一把扁鑽型塑鋼刀（類似匕首）。郭男警詢時供稱自己都忘了發生什麼事，攜帶凶器是為了玩生存遊戲，並稱有躁鬱症、憂鬱症病史。