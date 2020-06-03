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影／毒夫妻拒捕衝撞警車 台中警開22槍射輪胎逮人
台中市第四警分局今天凌晨前往北屯區查緝楊姓女毒犯，警方在楊女與另名陳姓共犯準備開車離開時，前往盤查，楊女見警方上門，陳隨即開車衝撞警車，造成警車後車門凹陷，現場三名辦案巡佐、警員朝陳車的輪胎射擊，一共擊發22發，但陳仍開車逃逸，警方在後追查，陳車行駛約1公里後爆胎自撞民宅，警方順利查獲陳、楊女二人，經查二人為夫妻，且警方循線在二人的租屋處查獲大麻、K他命、安非他命等毒品，全案今警詢後將依毒品、妨害公務等罪送辦。
據查，台中市第四警分局南屯所今天凌晨零時許，持地檢署核發的拘票，執行毒品溯源案，準備前往北屯區瀋陽路查緝涉案的楊姓女子（23歲），警方在埋伏時，發現楊女與丈夫陳姓男子（26歲）正準備開車離開，因此警方以10名警力上前盤查、圍捕，未料陳二人見警上門，隨即開車衝撞警車，造成警車右車門及車尾凹陷。
現場南屯所的巡佐、兩名警員為制止嫌犯衝撞，持警槍分別朝陳車輪胎開了6槍、12槍及4槍，一共22槍，但陳仍開車逃逸，不過在逃逸約1公里後，陳車因兩個前輪都爆胎失控，衝撞路旁民宅後停止，造成停放路旁的一輛民眾轎車、一輛機車受損，警方前往逮人，順利查獲車內陳、楊女二人，並在車內查獲一組k盤。
警方另帶陳等二人前往北屯區崇德路的租屋處搜索，大麻（重0.98公克)、安非他命（重0.56公克) 、K他命(含袋重0.45公克) 、毒咖啡包19包等贓證物。
全案在警詢後，將陳依違反毒品、公共危險、妨害公務及藥事法、竊盜等通緝案移送，楊女依違反毒品罪移送偵辦。
台中市第四警分局表示，警方查緝過程，犯嫌衝撞警方所駕駛車輛，警方旋即對犯嫌所駕車輛輪胎開槍制止，後犯嫌因爆胎自撞民宅遭警方壓制送辦，全程無人員傷亡，且符合警械使用條例的用槍時機。
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