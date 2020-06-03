影／回國行李偷帶保育類鳥蛋 海巡機場攔查90顆鸚鵡蛋

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲檢舉，會同防疫人員在桃園機場攔阻，一名女子行李箱夾藏90顆保育類「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」蛋，今天依野生動物保育法及動牛勿傳染病防治條例，將女子函送台中地檢署偵辦。

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，海巡署接到檢舉，有不法分子意圖利用新冠肺炎防疫期間，治安警力缺意圖走私價格昂貴之保育類禽鳥蛋進入台灣地區，台中查緝隊會同農委會動植物防疫檢疫局新竹分局，在台中地檢署檢察官洪國朝指揮下，3月16日，在桃園國際機場第二航廈檢疫櫃台緝獲葉姓女子（27歲）以行李箱夾帶90顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」卵，全案依違反「野生動物保育法及動物傳染病防治條例。

賴威翔說， 「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為我國行政院農委會及美國華盛頓公約（CITES）所列第一級及第二級保育類野生動物；因原生地遭破壞及盜捕因素，所剩野生數量極為稀少，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價可達新台幣20萬元，不法業者不惜挺而走險自西班牙地區違法走私來臺牟取暴利；現該國屬新城病（禽鳥傳染病）疫情不明或已發生疫病之國家，倘入侵臺灣，恐造成生態與農業浩劫及危害國人生命財產安全，請國人切勿以身試法 。

葉女今年3月7日搭荷蘭航空至荷蘭，再從荷蘭至中南美洲，行李中發現3月13日有搭巴拿馬航空從尼加拉瓜至巴拿馬的機票票根，她堅稱這批90顆蛋，是她在3月7日到15日，在西班牙自助旅行時，在某城市的菜市場，向不認識的民眾購買的「雞蛋」，要自己烹調食用，購買時是用美金交易，換算每顆金額大概是新台幣2到5元。