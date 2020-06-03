快訊

美俄最後核武制約：《New Start》的末日時鐘倒數？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／回國行李偷帶保育類鳥蛋 海巡機場攔查90顆鸚鵡蛋

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲檢舉，會同防疫人員在桃園機場攔阻，一名女子行李箱夾藏90顆保育類「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」蛋，今天依野生動物保育法及動牛勿傳染病防治條例，將女子函送台中地檢署偵辦。

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，海巡署接到檢舉，有不法分子意圖利用新冠肺炎防疫期間，治安警力缺意圖走私價格昂貴之保育類禽鳥蛋進入台灣地區，台中查緝隊會同農委會動植物防疫檢疫局新竹分局，在台中地檢署檢察官洪國朝指揮下，3月16日，在桃園國際機場第二航廈檢疫櫃台緝獲葉姓女子（27歲）以行李箱夾帶90顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」卵，全案依違反「野生動物保育法及動物傳染病防治條例。

賴威翔說， 「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為我國行政院農委會及美國華盛頓公約（CITES）所列第一級及第二級保育類野生動物；因原生地遭破壞及盜捕因素，所剩野生數量極為稀少，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價可達新台幣20萬元，不法業者不惜挺而走險自西班牙地區違法走私來臺牟取暴利；現該國屬新城病（禽鳥傳染病）疫情不明或已發生疫病之國家，倘入侵臺灣，恐造成生態與農業浩劫及危害國人生命財產安全，請國人切勿以身試法 。

葉女今年3月7日搭荷蘭航空至荷蘭，再從荷蘭至中南美洲，行李中發現3月13日有搭巴拿馬航空從尼加拉瓜至巴拿馬的機票票根，她堅稱這批90顆蛋，是她在3月7日到15日，在西班牙自助旅行時，在某城市的菜市場，向不認識的民眾購買的「雞蛋」，要自己烹調食用，購買時是用美金交易，換算每顆金額大概是新台幣2到5元。

會同動植物防疫檢疫局新竹分局查獲90顆保育類鳥蛋，送家畜衛生試驗所驗禽流感及逐一採驗檢體後，再交特有生物保育中心鑒定確定為保育類物種，海巡署已收到正式鑒定公文，今天函送台中地檢署。

一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供
一名女子回國行李箱偷帶保育類鳥蛋，海巡人員在機場攔查90顆鸚鵡蛋。圖／海巡署提供

延伸閱讀

嘉義艦+鎮海火箭彈 火力高過美軍濱海作戰艦

嘉義艦 海巡首艘4000噸級下水

海巡署安檢勤務服改版 顏色不變功能進化

海巡海軍艦名漸本土化 專家：有助深化國家認同

相關新聞

影／毒夫妻拒捕衝撞警車 台中警開22槍射輪胎逮人

台中市第四警分局今天凌晨前往北屯區查緝楊姓女毒犯，警方在楊女與另名陳姓共犯準備開車離開時，前往盤查，楊女見警方上門，陳隨...

影／回國行李偷帶保育類鳥蛋 海巡機場攔查90顆鸚鵡蛋

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲檢舉，會同防疫人員在桃園機場攔阻，一名女子行李箱夾藏90顆保育類「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額...

林口6警為嘉獎竄改資料被約談 陳檡文：實在沒必要

新北市林口分局傳多名員警為求功獎，將查獲通緝犯的案件偽裝成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。警政署政風室接獲檢舉，報請新...

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

南投縣埔里鎮民代表陳章祺去年12月底開車載劉姓、何姓友人分持改造長短槍枝當街掃射溫姓男子住家，住宅外滿是彈孔，警方循線逮...

與大法官直球對決！通姦罪違憲後 將掀聲請釋憲熱潮？

筆者觀察釋字第751號解釋以降，針對同一法律的法官聲請案開始呈現「成群結隊」的趨勢。去年關於肇事逃逸罪所作成的釋字第777號，共計16件聲請案，破紀錄共有15名法官聲請，全部都是地方法院的基層法官。而釋字791號解釋再次打破紀錄，多達19名法官聲請，共計16件聲請案，更是來到釋憲史上從未出現的盛況。近年來法官聲請釋憲 的案件爆增，讓我們試著從各個角度來觀察這個現象。

影／預拌水泥車違規害死大重機情侶 母悲慟：你還我兒子

60歲涂姓男子昨天駕駛預拌水泥車，在新北市板橋環河西路違規左轉華江五路，導致對向各騎乘一輛紅牌重機的23歲陳姓男子和21...

非法移工躲查緝爬頂樓 警這句話讓懼高不敢跳的他笑了

桃園市八德警分局窩藏民宅的非法移工，趁移工們準備開車出門時，上前抓人，現場場面混亂，共查獲5名越南籍非法移工。其中一名移...

藥腳男難敵毒癮折磨 與男藥頭性交換安毒

綽號「勝哥」的林姓男子，在台中市區販賣安非他命給曾男、林男，又利用鄭男毒癮發作難熬，提供安毒給鄭男，換取2次性代價，還轉...

熱門新聞

未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

台中酒店拚復業昨迎客 中警馬上安排臨檢查違規

昔日嘴塞紙一戰成名 新北市議員王淑慧涉貪起訴

影／汐止25歲女騎士紅燈煞車 遭公車撞飛骨折險碾過

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。