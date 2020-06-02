林口6警為嘉獎竄改資料被約談 陳檡文：實在沒必要

新北市林口分局傳多名員警為求功獎，將查獲通緝犯的案件偽裝成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。警政署政風室接獲檢舉，報請新北地檢署指揮後，今前往分局約談相關官警，初步調查後認定6名警員涉案，全案朝偽造文書偵辦中。

新北警察局長陳檡文今天上午9時才到林口分局頒發破案咖啡，獎勵擴大臨檢時查獲毒品嫌犯的員警，但不久後就傳分局有員警為了嘉獎竄改資料而被警政署約談；關於員警偽造文書一事，陳檡文表示痛心，強調「員警破案是好事，但真的沒有必要為了小小的嘉獎毀了自己清譽」。

據調查，員警查獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或協助排解狀況意外時查獲（俗稱「線上立破」），會再記一支嘉獎，涉案員警就是將一般查獲案件改成「線上立破」而被人檢舉偽造文書。

警政署今前往分局調取資料，發現涉案人都是泰山區某派出所的員警，而且從2018年開始就有浮報情形，約談該派出所任歷任所長和員警後，認定6名員警嫌疑重大，詢問後依偽造文書罪章的公務員登載不實罪移送新北地檢署複訊。

新北市海山分局去年10月才傳員警為爭取「線上立破」嘉獎，竄改非巡邏時查獲的毒品案件，如今林口分局再爆員警竄查獲通緝犯案件，嘉獎審核機制也備受質疑。