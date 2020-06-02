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扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑
南投縣埔里鎮民代表陳章祺去年12月底開車載劉姓、何姓友人分持改造長短槍枝當街掃射溫姓男子住家，住宅外滿是彈孔，警方循線逮捕陳等3人，並起出犯案槍枝，將其移送法辦；南投地檢署今提起公訴，建請法院從重量刑、褫奪公權。
檢方調查，陳章祺為現任第21屆埔里鎮民代表，去年12月28日動手開槍當晚，先駕車載劉姓、何姓友人去埔里鎮上超商賣口罩，隨後開車至被害溫男住處，3人穿雨衣、戴口罩下車分持改造槍枝朝房屋掃射13槍，恐嚇示威後才開車離去。
南投地檢署表示，當時溫男不在家，經郭姓友人通報，兩人發現住家牆壁發現住家牆壁外彈痕累累，心生畏懼，報警處理；經埔里警分局報請檢察官簡汝珊指揮偵辦，發現陳姓鎮代涉嫌重大，循線逮捕並起出改造槍枝3支及子彈3顆。
不過，陳供詞避重就輕，向警供稱犯案用的AR-9改造長槍1支、改造手槍2支，制式子彈16顆，是已歿的李姓友人生前借他的，但否認犯案，並堅持案發當天自己是帶朋友去「試槍」，無關恩怨；訊後，聲請羈押陳嫌獲准。
而因陳章祺身為民意代表卻擁槍自重，檢方認為，陳罪行重大且不容寬貸，因此速查偵結，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪等嫌提起公訴，並建請法院從重量刑、褫奪公權。未來若遭判刑並褫奪公權，將被停職喪失鎮代資格。
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