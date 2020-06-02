快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮民代表陳章祺去年12月底開車載劉姓、何姓友人分持改造長短槍枝當街掃射溫姓男子住家，住宅外滿是彈孔，警方循線逮捕陳等3人，並起出犯案槍枝，將其移送法辦；南投地檢署今提起公訴，建請法院從重量刑、褫奪公權。

檢方調查，陳章祺為現任第21屆埔里鎮民代表，去年12月28日動手開槍當晚，先駕車載劉姓、何姓友人去埔里鎮上超商賣口罩，隨後開車至被害溫男住處，3人穿雨衣、戴口罩下車分持改造槍枝朝房屋掃射13槍，恐嚇示威後才開車離去。

南投地檢署表示，當時溫男不在家，經郭姓友人通報，兩人發現住家牆壁發現住家牆壁外彈痕累累，心生畏懼，報警處理；經埔里警分局報請檢察官簡汝珊指揮偵辦，發現陳姓鎮代涉嫌重大，循線逮捕並起出改造槍枝3支及子彈3顆。

不過，陳供詞避重就輕，向警供稱犯案用的AR-9改造長槍1支、改造手槍2支，制式子彈16顆，是已歿的李姓友人生前借他的，但否認犯案，並堅持案發當天自己是帶朋友去「試槍」，無關恩怨；訊後，聲請羈押陳嫌獲准。

而因陳章祺身為民意代表卻擁槍自重，檢方認為，陳罪行重大且不容寬貸，因此速查偵結，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪等嫌提起公訴，並建請法院從重量刑、褫奪公權。未來若遭判刑並褫奪公權，將被停職喪失鎮代資格。

南投縣埔里鎮民代表陳章祺率眾持槍枝掃射民宅，南投地檢署今提起公訴，並建請從重量刑。圖／翻攝自埔里鎮代會網站
南投縣埔里鎮民代表陳章祺率眾持槍枝掃射民宅，南投地檢署今提起公訴，並建請從重量刑。圖／翻攝自埔里鎮代會網站
南投縣埔里鎮民代表陳章祺率眾持槍枝掃射民宅，南投地檢署今提起公訴，並建請從重量刑。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮民代表陳章祺率眾持槍枝掃射民宅，南投地檢署今提起公訴，並建請從重量刑。圖／本報資料照

槍枝 埔里 口罩

延伸閱讀

北市瀝青弊案更一審 前議員許富男遭判9年

接受性招待 監獄管理員 判刑4年半

桃園光頭男強擄女學生性侵 檢方斥毫無悔意建請從重刑

監獄管理員接受性招待喊冤「有付錢」 判關4年半定讞

相關新聞

扯！埔里鎮代率眾狂轟民宅13槍 投檢起訴求處重刑

南投縣埔里鎮民代表陳章祺去年12月底開車載劉姓、何姓友人分持改造長短槍枝當街掃射溫姓男子住家，住宅外滿是彈孔，警方循線逮...

與大法官直球對決！通姦罪違憲後 將掀聲請釋憲熱潮？

筆者觀察釋字第751號解釋以降，針對同一法律的法官聲請案開始呈現「成群結隊」的趨勢。去年關於肇事逃逸罪所作成的釋字第777號，共計16件聲請案，破紀錄共有15名法官聲請，全部都是地方法院的基層法官。而釋字791號解釋再次打破紀錄，多達19名法官聲請，共計16件聲請案，更是來到釋憲史上從未出現的盛況。近年來法官聲請釋憲 的案件爆增，讓我們試著從各個角度來觀察這個現象。

影／預拌水泥車違規害死大重機情侶 母悲慟：你還我兒子

60歲涂姓男子昨天駕駛預拌水泥車，在新北市板橋環河西路違規左轉華江五路，導致對向各騎乘一輛紅牌重機的23歲陳姓男子和21...

非法移工躲查緝爬頂樓 警這句話讓懼高不敢跳的他笑了

桃園市八德警分局窩藏民宅的非法移工，趁移工們準備開車出門時，上前抓人，現場場面混亂，共查獲5名越南籍非法移工。其中一名移...

藥腳男難敵毒癮折磨 與男藥頭性交換安毒

綽號「勝哥」的林姓男子，在台中市區販賣安非他命給曾男、林男，又利用鄭男毒癮發作難熬，提供安毒給鄭男，換取2次性代價，還轉...

馬國拿督吸金 在台避疫被捕

馬來西亞籍男子吳帝慶，涉嫌以馬國「拿督」名義成立空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地吸金超過一億元人民幣，被柬埔寨和馬來...

遭爆送紅酒替黨主席賄選 連勝文告記者求償百萬並道歉

國民黨中央委員連勝文今年2月被上報報導，在國民黨主席補選期間表態挺主席候選人江啟臣，和妻子蔡依珊聯名送黨代表紅酒禮盒，遭...

假拿督詐騙上億人民幣被國際通緝 躲台灣遭遣返

曾獲得2013環球企業總裁大獎，自稱「Datuk Seri （拿督斯里）」的馬來西亞籍通緝要犯吳帝慶（44歲），2010...

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

新北市板橋區今天上午11時許發生一起車禍，一輛預拌水泥車在通過環河西路4段與華江五路口時，與2部大型重機擦撞，造成2名重...

影／剃頭、灌酒、逼人吃狗屎 黑道「瘋暉」逞凶遭逮

綽號「瘋暉」的邱姓男子在苗栗地區有組織幫派、涉嫌暴力討債的前科，邱被刑事局中打掌握，又在去年至今年2月間，涉嫌至少7起的...

自稱大馬拿督斯里涉吸金數億 警逮吳帝慶遣返

自稱拿督斯里的44歲馬來西亞籍吳帝慶設立空頭公司非法吸金，東南亞逾千名華人受騙，遭國際刑警組織發布紅、藍色通報，刑事局獲...

熱門新聞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

重機情侶雙亡 母淚：女兒出門前問「我今天漂亮嗎？」

新莊員警騎車外出稽查交通 慘遭左轉車撞上疑肋骨骨折

遊客疑逆向肇事 台11線小馬路段隔8天又出撞況

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。