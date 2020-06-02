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非法移工躲查緝爬頂樓 警這句話讓懼高不敢跳的他笑了
桃園市八德警分局窩藏民宅的非法移工，趁移工們準備開車出門時，上前抓人，現場場面混亂，共查獲5名越南籍非法移工。其中一名移工更爬上頂樓想逃，但礙於懼高不敢跳，在警方一句「不用跳，最多回越南」柔性勸說下乖乖就範。
八德警分局會同轄內派出所，包括大安派出所、四維派出所、八德派出所共10餘名警力，於5月29日上午6點，埋伏在轄區建安街一處民宅前，等待最佳時機上前盤查抓人。不久後見鐵捲門打開，一輛廂型車倒車入庫載滿打開非法移工準備要外出上工，馬上發動搜索，當場移工們紛紛開門逃竄，警方逐一將人壓制，查獲27歲范男、30歲陳女、32歲黎女及32歲黃男。
另有一名33歲的吳男，在逃竄時衝上民宅頂樓並反鎖，警方趕緊打電話找鎖匠，卻因時間太早找不到人，恰巧看到樓梯間散落幾把鑰匙，便一把一把試，竟順利將門打開，隨後發現有一把樓梯通往頂樓，爬上去一看發現吳男在前方逃竄。
吳男在4樓高且無女兒牆的民宅頂樓上走動，顯得相當懼怕，警方不斷柔性勸說，更看穿他的害怕直呼「不用跳，頂多就回越南」，勸其不要賭命，吳聽到後便笑了，乖乖束手就擒。
據了解，5名非法移工分別從104至109年期間逃逸，最近一個月才窩身建安街某民宅，從事工地工作領取日薪約1500元不等的薪資 ，不過還是難逃警方查緝到案。八德警分局防治組長林宏河表示，疫情期間為避免失聯移工成為防疫破口，有加強取締，這次共查獲3男2女共5名越南籍非法移工，全案依違反入出國移民法，訊後移交移民署專勤隊收容。
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