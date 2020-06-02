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藥腳男難敵毒癮折磨 與男藥頭性交換安毒
綽號「勝哥」的林姓男子，在台中市區販賣安非他命給曾男、林男，又利用鄭男毒癮發作難熬，提供安毒給鄭男，換取2次性代價，還轉讓安毒給張男，經警至林的住處，查扣安非他命7公克、毒咖啡包27公克，台中地檢署今天依違反毒品危害防條例罪嫌起訴林男。
起訴書指出，53歲的林男在台中市區販賣安非他命，去年9月16日，曾男以手機與林男聯絡，並談妥交易後，曾與劉男至林男的住處，以新台幣4萬元的價格，向林購買安非他命35公克，現場銀貨兩訖。
今年元月18日至2月20日，林男以鄭男與他為性行作為代價，提供重量不詳的安非他命給鄭男，與鄭男在他的住處發生性行為，並交付安毒給鄭男，而完成交易2次。
林男又於2月20日凌晨，在他的住處，以明示的方式，同意讓張男至桌上玻璃罐內取走安毒，完成轉讓毒品。經警於同日下午，持搜索票至中市西屯區林的住處，查扣安非他命7公克、毒品咖啡包24公克。
林男坦承販賣安毒，也坦承以安非他命換與鄭男性交易的代價，完成交易2次，檢察官予以起訴。
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