假拿督詐騙上億人民幣被國際通緝 躲台灣遭逮捕

曾獲得2013環球企業總裁大獎，自稱「Datuk Seri （拿督斯里）」的馬來西亞籍通緝要犯吳帝慶（44歲），2010年設立「世紀皇朝」、「威贏世紀」等空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地從事非法吸金，詐騙金額超過一億元人民幣，由於大量馬國、新加坡、大陸民眾受害。加上他涉及多起投資詐欺案，2018年5月遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通緝通報，同年7月再遭國際刑警組織吉隆坡中央局發布藍色通緝通報。

去年12月，吳帝慶入境來台，因新冠肺炎疫情爆發因此沒有出境，在台期間藏匿在台中地區，刑事局國際科接獲通報展開調查，5月14日查獲吳嫌本人，警方與移民署、馬方聯手合作下，16日將他遣返馬國。

根據馬國情資，吳嫌從2015年起，在柬埔寨境內涉及67萬2000美金商業犯罪，又在馬來西亞境內涉及數起投資詐騙，金額初估超過135萬令吉，總金額折算新台幣超過3千萬元，他犯後滯留海外，往返台灣、印尼、菲律賓及越南等地，去年6月間，吳嫌妻子從馬來西亞來到台灣，雙方短暫會面，馬方為緝捕吳嫌歸案，今年2月註銷他的護照，並請求鄰近國家協查。

台灣警方接獲國際刑警通報，加上馬國警方和台灣刑事局展開合作，開始調查吳嫌下落，警方擔心吳嫌在台期間重操舊業，危害台灣經濟秩序，鎖定吳嫌落腳處後，今年5月14日在台中將他查獲到案，在台中市刑警大隊完成面談、筆錄製作後，送往移民署台中市專勤隊收容。

適逢新冠肺炎疫期，台、馬間國際航班處於中斷狀態，中華航空於5月16日首度恢復台、馬間航班，但後續航期不明，加上馬國極度重視此案，刑事局與移民署、馬來西亞友誼及貿易中心聯繫後，5月16日當天就遣送吳嫌到馬國。