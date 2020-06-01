影／剃頭、灌酒、逼人吃狗屎 黑道「瘋暉」逞凶遭逮

綽號「瘋暉」的邱姓男子在苗栗地區有組織幫派、涉嫌暴力討債的前科，邱被刑事局中打掌握，又在去年至今年2月間，涉嫌至少7起的恐嚇取財、妨害自由案件，且邱與成員犯罪方式凶狠，除了以「馬拉松式」毒打被害人數小時之外，還會以剃光頭、灌酒灌到酒精中毒，以及逼人吃狗屎的方式，凌虐被害人，檢警在上月底收網，逮回涉案邱等10人，警詢後邱與另名劉姓共犯，遭檢方聲押獲准。

刑事局中打第五隊與苗栗縣刑大、苗栗警分局、台中市刑大在苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮下，共組專案小組，從去年初開始，蒐證以邱姓男子（41歲）為首的暴力犯罪集團，邱在2011年間，曾以「藝品堂」為名，在苗栗地區活動，多次被查獲後，在去年間以「風客會」重起爐灶，吸收成員加入，從事暴力討債、圍事強收特種行業保護費等不法犯行。

據查，邱的手段惡劣、凶殘，曾在今年初時，因為在苗栗地區與另名被害人搶地盤而有財務糾紛，邱得知被害人在某風化場所尋歡時，率領十多人將被害人擄至他地，並以十多人集體毆打被害人，時間超過3、4個小時，被害人被打到昏厥後，邱還命手下「餵他吃狗屎」，將不明的汙物塞到被害人嘴裡，藉此羞辱被害人。

另外也有被害人因欠下債務，邱等人為索討債務，也會以將被害人帶到辦公室集體毆打的方式，逼簽本票，期間還會將被害人剃光頭，進行羞辱，另外，也有被害人被邱邀請到KTV內，但被邱強灌烈酒，不管被害人掙扎，讓被害人喝到酒精中毒才願罷休。

檢警掌握，邱等人至少在去年初至今年2月間，犯下7起的傷害、恐嚇取財、妨害自由等刑案，經專案小組蒐證後，上月26日收網，帶回邱與重要共犯劉姓男子（38歲）等10人，並查扣模擬槍、霰彈、棍棒、鐵棒、本票及現金8萬元、2部轎車等贓證物。