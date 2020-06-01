自稱大馬拿督斯里涉吸金數億 警逮吳帝慶遣返

自稱拿督斯里的44歲馬來西亞籍吳帝慶設立空頭公司非法吸金，東南亞逾千名華人受騙。示意圖／Ingimage 自稱拿督斯里的44歲馬來西亞籍吳帝慶設立空頭公司非法吸金，東南亞逾千名華人受騙，遭國際刑警組織發布紅、藍色通報，刑事局獲報追緝，順利於5月16日將他遣返馬國。

刑事局今天舉行破案記者會，國際科第二隊隊長蘇立琮表示，今年3月接獲馬國通報，指曾獲2013環球企業總裁大獎的吳帝慶自民國99年設立多家空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地從事非法吸金，粗估詐騙金額超過人民幣上億元。

吳帝慶分別於107年5月15日遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報，同年7月25日再遭國際刑警組織吉隆坡中央局發布藍色通報，刑事局獲報後和移民署、馬國聯手合作，順利於5月14日在台中市將他查獲到案，並順利於5月16日遣返馬國，馬國也於5月30日正式逮捕吳帝慶。