網上留言朋友發燒20日遭送辦 檢：非新冠肺炎不起訴
41歲李姓男子在批踢踢八卦版留言「朋友發燒20天，醫生說沒資格檢驗」，遭刑事局約談，依照違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法送辦，但士林地檢署認為，李陳述朋友就醫診療過程，與新冠肺炎無關，以不起訴處分。
李到案後供稱，陳姓朋友因發燒去台大醫院急診，醫師照X光、聽診，詢問相關旅遊史，診斷為「流感」，沒有對陳進行新冠肺炎篩檢。
李供稱，一開始留言稱朋友發燒20日是「記錯」，有再留言澄清發燒1周，其餘留言均屬實，只是單純表達朋友經診斷不符新冠肺炎篩檢要件。
就醫的陳姓朋友也到警局作證，因發燒就醫後吃藥反覆發燒4天才退燒。台大醫院急診也稱，陳發燒就醫但未進行篩檢。
檢察官審酌留言全文認為，李只是敘述朋友就醫診療過程，與新冠肺炎疫情無關，因此不構成散播流行疫情不實訊息，且「發燒20日」之留言，也在同一天澄清更正，難認有捏造、虛構事實，李男罪嫌不足，以不起訴處分。
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