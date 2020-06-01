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通姦除罪⋯徵信業大洗牌！業者憂：有人恐走偏改「詐欺」維生

聯合新聞網 / 綜合報導

大法官宣告通姦罪違憲，預料徵信業者生意將受衝擊。 圖／聯合報系資料照片
大法官宣告通姦罪違憲，預料徵信業者生意將受衝擊。 圖／聯合報系資料照片

大法官上週宣佈通姦罪違憲，即日起除罪，平時力行「抓姦」的徵信社業者生計大受影響。有從事徵信業的網友分析，雖然民事侵害配偶權蒐證部分，還是需要透過徵信業者協助，但因為刑法除罪，業者不需要闖入民宅找證據，消費者不必再付大錢抓姦，多數徵信業者都是學歷低、年紀大，恐怕很難轉職，為了生活可能會越走越偏，甚至加入詐欺行列。

一名在徵信業工作的PTT網友表示，通姦除罪化後對徵信社的影響無疑是重大的，可預見的是大間的徵信社立即得縮減廣告支出以及縮編，小間的徵信社除非原本就有固定客源，例如配合的律師，不然很可能倒閉。

他表示，民事侵害配偶權蒐證很可能還是得透過業者，舉例而言，過去發現另一半與其他人到旅館消費，可以報警由警方協助抓人，如今只能靠自己，才能抓到小三或小王是誰，因此委託業者協助的案件應該會更多。

然而，雖然案件數量變多，但許多案件只需要查資料，或是調查行蹤，不像過去需要破門抓姦，冒著觸犯私闖民宅、毀損罪、妨害秘密罪、強制罪等法律，以此向消費者要求大筆費用。雖然案件來源可能變多，但價金會明顯降低，平均案件利潤會大幅降低。

他指出，許多徵信從業人員學歷偏低，年紀也偏大，大多不具備轉換跑道的能力，也習慣這行了，在國內的大部分徵信社制度下，每個從業人員都揹了相當的開銷，沒賺錢還得還公司債務，導致原本不做詐欺的業務，也可能為了生計加入詐欺的行列，原本做詐欺方式的徵信社業務，必然會變本加厲。

他表示，國內徵信社的生態將會重大洗牌，大間的徵信社只要透過瘦身還是能活下來，而小間的徵信業者則很多會被淘汰出去，或是做更惡劣的事情，長期以來部分小間的業者可以說是這行的防腐劑，讓這行不至於腐爛到一個徹底，但接下來少數小家、正派、不願同流合汙的業者很可能被洗牌出去，徵信業的需求卻仍持續存在，對消費者來說絕非好事。

詐欺 通姦除罪化 大法官

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