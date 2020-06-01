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機械工廠小開接單槍枝零件加工 另闢財源觸法送辦

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

北部一家機械工廠張姓小開在網路貼文，稱可幫人代工打磨步槍零件。基隆市警方得知後，報請檢察官指揮，前往張家工廠搜索，起出M14、M4A1等槍枝零件，將他帶回偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送法辦。

基隆市警局刑警大隊黃姓偵查佐年初在網路巡邏時，發現一家機械加工廠出現槍枝零件照片，私下訪查得知廠方確有幫人加工槍枝零件，報請基隆地檢署檢察官指揮，持搜索票前往工廠搜索。

員警在張家工廠起出M14及M4A1等槍枝零件，由於是用專業車床等機械加工修改，零件品質不輸制式槍械，另在現場找到組裝好的空氣槍，將張帶回偵詢。

張男承認有幫忙他人加工零件，因為今年受到疫情影響，訂單下降，想說額外接些訂單進來貼補開銷，不知行為觸法。

北部一家機械工廠張姓小開幫人代工打磨步槍零件，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送法辦。記者邱瑞杰／攝影
北部一家機械工廠張姓小開幫人代工打磨步槍零件，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送法辦。記者邱瑞杰／攝影

槍枝 基隆

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