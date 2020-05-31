男子追討10年前債務 反被開槍送醫凶嫌自首
台南市54歲戴姓男子，為向63歲朱姓男子追討10年前積欠10萬元債務，兩人相約今晚7點多在北區東豐路巷內談判，朱不滿戴還要追討利息，腦羞成怒，涉嫌持改造手槍朝戴開槍，戴右手掌、腹部臀部和後腦頭皮中傷，緊急送醫急救，生命跡象穩定，並在案發後24分鐘，朱持改造手槍向警方自首。
警方調查，受傷54歲戴姓男子，受到槍傷後，送成大醫院治療，頭部一槍未貫穿，右手及腹部中槍，初步了解，生命跡象穩定。至於涉嫌開槍的朱姓男子，在案發後24分鐘，攜帶涉嫌作案的改造手槍，向台南市警五分局偵查隊自首。警方將朱姓嫌犯依殺人未遂和槍砲罪嫌留置調查。
據了解，這起槍擊案發生於今晚7點16分，戴和朱姓男子相約在東豐路巷內談判，朱疑不滿戴催討10年前積欠10萬元，連利息也要算，一氣之下涉嫌對戴開3槍，一槍打中頭皮，一槍打中右手掌，一槍疑從腹部進入臀部射出。朱於今晚7點39分，在警方尚未還查他身分前，攜槍向市警五分局自首˙
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