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通姦除罪爭議多 婚前簽協議自保

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

大法官釋憲宣判「通姦除罪化」，有人肯定回歸民法解決，也有人憂心將造成社會亂象。（婦女新知提供）
大法官釋憲宣判「通姦除罪化」，有人肯定回歸民法解決，也有人憂心將造成社會亂象。（婦女新知提供）

大法官釋憲宣判「通姦除罪化」，通姦行為從此與《刑法》脫鉤，有人肯定回歸民法解決，也有人憂心將造成社會亂象。律師蘇家宏指出，通姦行為《民法》可罰50~150萬，建議婚前先簽協議，婚姻中可簽查看隱私的切結，若離婚也可告損害賠償。監委高鳳仙則提醒，小心外遇者脫產。

預防外遇者脫產

曾任法官的監委高鳳仙表示，也許通姦除罪化是世界潮流，但「人間的法律不等於上帝的法律。」感情會改變，日後年輕人也許將性自主看得比婚姻更重要，那麼進入婚姻者也要理性應對，先簽署婚前協議書能增加保障。如果遭逢外遇，要預防外遇者脫產給小三，但有時舉證不易，可從報稅情形來觀察對方財產狀況。

「韓國通姦很早就除罪化，中國也沒有相關刑罰。」高鳳仙指出，現在有不少台商在對岸工作，也許跟妻子分處兩地，誘惑多容易結交小三，現代人要白頭偕老不像以前那麼普遍。雖然通姦除罪化讓不少已婚者感到挫折，但對有些分居而未離婚的「實質離婚」情形，她也安慰說，「也許下一次婚姻才是真正上帝的祝福。」

保障婚姻不受破壞

「除去了《刑法》的罪，但並沒除去其他的罪！」政大智財所教授許牧彥反對通姦除罪化，他強調，其實大法官解釋文有邏輯上的謬誤，防止負向傷害並不是為了保障正向結果，就如處罰小偷不能讓被偷者財產增加，處罰通姦也不是為了保障婚姻幸福，「處罰的目的是為了避免國民遭受傷害！」防止傷害別人的感情，可輕罰但不能不罰。

許牧彥認為，國家權力所「保障」的婚姻是一個「排他性、永久性的親密關係」，連同性結合也是仿照這個原則來釋憲與立法。而通姦就是違背「排他性」的行為，也就侵害了國家所保障的範圍。這時國家出面遂行她的保障職責，是理所當然。他強調，「國家不能保證婚姻幸福，但是國家能夠保障婚姻不受到刻意的破壞。」

簽訂外遇賠償條款

律師蘇家宏受訪時指出，目前我國法院實務上，處分有明確證據證明有發生性關係的外遇事件，對於配偶的非財產上損害賠償，大多落在50萬元上下，很少超過150萬元的，對於稍有資產的人來說，這樣的賠償金額並沒有足夠的嚇阻作用。但若因為通姦導致離婚，也可據此告損害賠償，金額則要視通姦者的經濟狀況而定。

「結婚時不妨在結婚契約書上（或婚前協議書），雙方約定『外遇賠償條款』。」蘇家宏強調，就算已經結婚，夫妻也可以簽訂協議書，明訂「外遇賠償條款」，相較於完全沒有約定的情形，是可以發揮嚇阻外遇的效果，因為只要一方有外遇，就可以依照白紙黑字的契約請求賠償，判決賠償金額也因為雙方已經有所約，會比承審法官單純以自由心證來得高。

蘇家宏還提醒，婚姻中也可簽「查看隱私切結」，可避免觸犯妨害秘密罪。

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