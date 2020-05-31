取締違停 南警意外查獲槍毒

杜姓男子在塑膠工廠輪值夜班，為提振精神吸食安非他命，最近疑神疑鬼，自稱感覺被人跟蹤，3月間購買1把改造手槍後涉嫌持有防身，昨天深夜11點開車違停在台南市北區海安路與海成路口，遭警方取締盤查，一舉查獲槍毒，警詢後今天依槍砲和毒品罪嫌移送南檢法辦。

杜姓男子（39歲）在台南市安南區塑膠工廠上班，經常精神不濟，竟吸食安非他命提神，他最近吸毒後精神恍惚，懷疑遭人跟蹤，3月間向朋友購買毒品時，花5萬元一併購得1把改造手槍，附贈48發子彈，用來防身。