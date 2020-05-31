取締違停 南警意外查獲槍毒
杜姓男子在塑膠工廠輪值夜班，為提振精神吸食安非他命，最近疑神疑鬼，自稱感覺被人跟蹤，3月間購買1把改造手槍後涉嫌持有防身，昨天深夜11點開車違停在台南市北區海安路與海成路口，遭警方取締盤查，一舉查獲槍毒，警詢後今天依槍砲和毒品罪嫌移送南檢法辦。
杜姓男子（39歲）在台南市安南區塑膠工廠上班，經常精神不濟，竟吸食安非他命提神，他最近吸毒後精神恍惚，懷疑遭人跟蹤，3月間向朋友購買毒品時，花5萬元一併購得1把改造手槍，附贈48發子彈，用來防身。
據了解，杜男昨天深夜11點開車停靠在海安路與海成路口，卻停在紅線上，引來警方盤查。員警打開車門就看見手煞車的置物箱上放著一包子彈。警方接在右前座抽屜查獲一把改造手槍，隨即再到他家，查獲1小包安非他命。
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